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İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 22 parça halinde toplam 9 kilo 45 gram esrar, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 şarjörü ve 32 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. (DHA)

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 9 kilo 45 gram esrar ile çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

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