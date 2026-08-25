Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz, ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Eninde sonunda kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğulmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törene katıldı. Çarho mevkisindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Ahlat'ın tarihteki önemine vurgu yaparak başladı. 81 ildeki 86 milyon vatandaşları Ahlat'tan en kalbi duygu ve muhabbetle selamladığını belirterek, 'Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferimizin 955'inci seneyi devresini idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fetih mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum; Ahlat şehadete ermişlerin, yani şehitlerin, Ahlat şahadete, selamete ermişlerin, yani saitlerin, selimlerin Ahlat İ'lay-ı Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Ahlat 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu ordudan fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Ahlat her haliyle şehadet ocağıdır. Gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftihar sayfasıdır. Şurası muhakkak ki, Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyarı ruhu darülislam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın; Ahlat Kubbetü'l-İslam'dır' dedi.

'ANADOLU'YU YURT KILAN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN'

Atalarının mirasına sahip çıktıkları için duyulan coşku ve heyecanın dosta güven, düşmana korku saldığını, bu dik duruş için de teşekkür ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizlerin bu teveccühe layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası'nı Milli Park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, bakınız burada, hemen yanı başımızdaki Selçuklu Kabristanı'nda ecdadın tanzim ettiği 10 bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü ataların adeta dile getirdiği şahidelerimiz var. Bu şahideler bizim bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın şahitleridir. Bu şahidelerdeki mukarnaslar, işletmeler, milletimizin hikmet ve estetikte ulaştığı seviyenin simgesidir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler, tıpkı çift başlı Selçuklu kartalı gibi kuvvet ve kudretimizin, basiret ve ferasetimizin nişanesidir. Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere hem de silinmemek üzere kazanmıştır. Anadolu'yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin asıl ruhları şad olsun. Buradaki akıncı beylerinin, gazi ellerin, komutanların cümle ecdadın mekanı cennet olsun. Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, terörle mücadeleden 15 Temmuz destanına bin yıldır bu aziz vatan için bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün burada olduğu gibi ecdadın hatırasına sahip çıkan, birliğimize, beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum' diye konuştu.

'AHLAT MİLLET OLMA BİLİNCİMİZİN, BİRLİK VE BERABERLİĞİN EN GÜÇLÜ İŞARETİDİR'

Birlik ve beraberlik mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özellikle gençlerin burayı iyi dinlemesini istiyorum. Bakınız, sevgili gençler; Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ahlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerin de çekim merkezi olmuştur. Ahlat millet olma bilincimizin, birlik ve beraberliğin en güçlü işaretidir' dedi.

'SURİYE VE IRAK, YAKIN ÇEVREMİZ HUZUR VE İSTİKRAR İKLİMİNE KAVUŞACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki sene önce Ahlat'tan işaretini verdikleri 'Terörsüz Türkiye Süreci' hedefine ulaştığında milletin önünde yeni bir dönemin kapılarının açılacağını belirterek şöyle konuştu:

'Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler işte buradadır. Aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı mefkureyi namus bilenler işte buradadır. Aynı istikbalin, aynı hedefin, aynı ümidin peşinden gidenler işte buradadır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle omuz omuza verenler işte buradadır. Gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada, Ahlat'ta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın; büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki; ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.

'BÖLGEMİZİN HUZURUNA UZANAN O KİRLİ ELLERİ İYİ BİLİYORUZ'

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmanın kimsenin engelleyemeyeceğini de kaydeden Erdoğan, 'Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz, ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa, emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenabıallah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek, kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybolacak, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın; büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz açıktır. Rabb'imiz yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle yarın kutlayacağımız Malazgirt Zaferimiz 955'inci yıl dönümü şimdiden hayırlı, mübarek olsun diyorum. Buluşmamızı teşrif eden bizleri samimiyetle bağrına basan siz kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. (DHA)