Doğan Can CESUR / İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU'nda iddiaya göre, eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektiren Servet B. (24), ücret ödemek istemeyince çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi olan Ferhat O., 12 kişiyle birlikte Servet B.'nin evine taş ve sopalarla saldırdı. İki evin camının kırıldığı olayda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili ifadeler ortaya çıktı. Servet B., 'Eniştemin berber dükkanına giderek fön makinesini kullandım. Bana 'Elektrik, su parası var, parasını öde, bir daha çalışanları rahatsız etme' dedi. Ben de ödedim ama yaptıklarının ayıp olduğunu söyledim. Bu da karşımda verdiğim parayı yırtarak bana 'bir daha dükkanıma gelme' dedi. Eniştemin kardeşi 'Bekleyin, gelip herkesin ifadesini alacağım' dedi. Vahit, yanında yaklaşık 15-20 kişi ile evimizi bastı. Camlarımıza taş atmaya başladılar. Ardından bina kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştılar. dedi.

Olay, 9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kasımpaşa Suru meydana geldi. İddiaya göre Servet B., eniştesi Ferhat O.'ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.'nun ücret istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O. daha sonra sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladılar.

13 KİŞİ TAŞ VE SOPALARLA EVLERİ BASTI

Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Harun O., Ekin O., Alaattin O., Vahit O., Sezai B., Azize B., Mine O., Hatice O., Sedat O., Hazar B. ve Hidayet B. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı. Binaya giren grup, evin camlarını taş ve sopalarla kırdı. Şüpheliler daha sonra apartmandan çıkıp yokuş aşağı ilerleyerek köşe başında bulunan Emrah O.'nun evine de saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerin camları kırıldı ve evlerde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle saldırı son bulurken taş ve sopalarla eve saldıran 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'PARAYI YIRTARAK DÜKKANA BİR DAHA GELME DEDİ'

Olaya ilişkin Servet B., Ayten Ş. (29), Hasan B. (60) ve Emrah O.'nun savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Servet B., ifadesinde, 'Eniştem olan Ferhat O. berber işletmektedir. Yaklaşık 1 ay önce dükkana giderek fön makinesini kullandım. Akrabamız olduğu için samimiyetle böyle davrandım. Bu kişi 'Elektrik, su parası var, parasını öde, bir daha çalışanları rahatsız etme' dedi. Ben de ödedim ama yaptıklarının ayıp olduğunu söyledim. O da karşımda verdiğim parayı yırtarak bana 'Bir daha dükkanıma gelme' dedi' ifadelerini kullandı.

'BOĞAZIMI SIKIP YUMRUKLADI, BİLEĞİM KIRILDI'

Servet B. ifadesinin devamında, '8 Ağustos'ta Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Bahariye Caddesi'nde motosikletim ile seyir halinde iken eniştem olan Ferhat O. ile karşılaştık. Durduk yere bana bulaşmaya başladı ve bana 'Ne bakıyorsun lan' şeklinde söylendi. Ardından ben motosikletimden indim ve yanına gittim. 'Neden bana iftira atıyorsun, yalan konuşuyorsun' dedim. Bunun üzerine beni itti ve yumruk atmaya başladı. Ben kendimi savunmaya çalıştım. O sırada sağ elim ve bileğim kırıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek bizi ayırmaya çalıştılar. Ancak boğazımı sıkarak beni darbetmeye devam etti' dedi.

'CAMLARIMIZI TAŞLAYIP KÜFRETTİLER'

Servet B., 'Ardından oğlu Sedat O.'yu arayarak olay yerine çağırdı. Sedat'ın geldiğini gördüm ve can havli ile kaçmaya başladım. Bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra Sururi Parkı'nın karşısına geçtim. Ardından arkadaşlarımı arayarak yardım istedim. Bir süre bekledikten sonra şüpheliler ile yeniden karşılaştık. Yine aynı şekilde aramızda kavga çıktı. Yanımda bulunan Ufuk Birol G. ve Semih S.'ye de aynı şekilde saldırıp darbetmeye çalıştılar. Halbuki onlar kavgayı ayırıyorlardı. O sırada yanımızdan geçen trafik polisleri bizim kavga ettiğimizi gördüler ve hemen müdahale etmek için geldiler ve bizi ayırdılar. Karşı tarafla akraba olduğumuz için şikayetçi olmak istemedik. Karşı taraf da şikayetçi olmayınca polis işlem yapmadı. Karakola gitmedik. Aynı gün akşamı ise halam Hatice O. ve kızı Mine O. evimize gelerek camlarımıza taş atmaya başladılar ve bize ağır küfürler ederek tehdit ve hakaretlerde bulundular ve olay yerinden ayrıldılar' diye konuştu.

'BEKLEYİN HERKESİN İFADESİNİ ALACAĞIM'

Servet B., '9 Ağustos'ta eniştemin kardeşi olan Vahit O., ablamın eşi olan eniştem Emrah O.'yu arayarak 'Bekleyin hazır olun, gelip herkesin ifadesini alacağım' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Aynı gün saat 15.00 sıralarında Vahit, yanında yaklaşık 15-20 kişi ile yine evimizi bastı. Bunlar camlarımıza taş atmaya başladılar. Ardından bina kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştılar. Bu olay üzerine ablam polisi aradı. Bir süre hakaret ve tehditlerde bulunduktan sonra olay yerinden kaçtılar. Olay yerine gelen polis memurları hepimizi toplayıp Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Burada iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu' ifadelerini kullandı.

'ÇOK KALABALIK BİR ŞEKİLDE EVİMİZİ BASTILAR'

Ayten Ş., ifadesinde, 'Aynı gün saat 15.00 sıralarında Vahit'in yanında, Ferhat O., Nihat O., Harun O., Ekin O., Alaattin O., Vahit O., Sezai B., Azize B., Mine O., Hatice O., Sedat O., Hazar B., Hidayet B.'yi gördüm. Diğerlerinin isimlerini bilmiyorum. Çok kalabalık bir şekilde yine evimizi bastılar. Camlarımıza taş atmaya başladılar. Sonra bunlar bina kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştılar. Bu olay üzerine ben polisi aradım. Bir süre hakaret ve tehditlerde bulunduktan sonra olay yerinden kaçtılar. Can ve mal güvenliğimiz yok' dedi.

'ÇOCUKLARIMI EVİN İÇERİSİNDE SAKLADIM'

Emrah O., ifadesinde, 'Vahit O. Beyoğlu'nda bulunduğum sırada beni arayarak 'Hepiniz hazır olun, ifadenizi almaya geleceğiz' şeklinde tehditte bulundu. Ben hemen işi bırakarak eve doğru yola çıktım. Eve geldiğimde çocuklarımı evin içerisinde sakladım. Saat 14.30 gibi evime taş, sopa ve bıçak ile Ferhat O., ağabeyi Nihat O. ve Nihat O.'nun çocukları tarafından saldırı düzenlendi. İçeriye giremedikleri için herhangi bir yaralanma olayı olmadı. Ancak evimin kapı ve pencereleri zarar gördü. Şüpheliler hala beni ve ailemi tehdit ediyor. Olayın tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin başlatılmasını, mağduriyetimin giderilmesini, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep ediyorum' ifadelerini kullandı.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ YOKTUR'

Hasan B. ise ifadesinde, 'Bunlar camlarımıza taş atmaya başladılar. Ardından bina kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştılar. Bu olay üzerine kızım Ayten Ş. polisi aradı. Bir süre hakaret ve tehditlerde bulunduktan sonra şahıslar olay yerinden kaçtılar. Şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorum. Can ve mal güvenliğimiz yoktur. Şikayetçiyim' dediği öğrenildi. (DHA)