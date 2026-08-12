İSTANBUL, (DHA)- MEDİAMARKT marka fark etmeksizin klimaların bakımını uzman ekiplerle evde gerçekleştirdiği klima bakım hizmetini duyurdu. Şirket uygulama ile cihaz performansını korumaya, hava kalitesini iyileştirmeye ve enerji tüketimini dengelemeye yardımcı olmayı hedefliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımı yeniden artışa geçerken MediaMarkt Türkiye sunduğu klima bakım hizmeti ile kullanıcıların bu süreci kolay ve güvenli şekilde yönetmesini amaçlıyor.

ENERJİ TÜKETİMİNDE YÜZDE 40'A VARAN TASARRUF MÜMKÜN

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Düzenli bakım yapılmayan klimalarda zamanla performans düşüşü yaşanabiliyor. Bununla birlikte ortam hava kalitesinin olumsuz etkilenmesi de söz konusu olabiliyor. Klima bakımının düzenli yapılması ise cihazın daha dengeli ve güçlü çalışmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda enerji tüketiminin optimize edilmesine yardımcı olurken, cihazın kullanım ömrünün korunmasına da destek oluyor. Dünyanın önde gelen iklimlendirme otoritelerinden ASHRAE'ye göre, klima ve HVAC sistemlerinde düzenli bakım; enerji verimliliği, sistem performansı ve iç mekân hava kalitesinin korunması açısından kritik önem taşırken, akademik çalışmalar bakım uygulamalarının enerji tüketiminde %20-40'a varan iyileşme sağlayabildiğini ortaya koyuyor.

'MediaMarkt Türkiye'nin sunduğu Klima Bakım Hizmeti kapsamında cihazlar bizzat yerinde, uzman ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol ediliyor. Hizmet kapsamında öncelikle klimanın genel kontrolü gerçekleştiriliyor. İç ve dış ünite detaylı şekilde inceleniyor, kritik öneme sahip olan filtreler temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Gaz basınçları kontrol edilen klimanın iç temizliği de yapılıyor. Klimanın tüm iletişim kabloları ve iç-dış ünitelerin fanlarının mekanik bağlantıları da kontrol ediliyor. Drenaj çıkış hortumları ve borularının kontrolü, temizliği yapılıyor ve var ise tıkanıklık gideriliyor. Ayrıca tüm fan pervane kanatçıklarının temizliği ve kontrolü de yapılıyor. Klima Bakım Hizmeti ile klimaların daha sağlıklı, verimli ve güvenli şekilde çalışması desteklenirken cihazın kullanım ömrü de artırılarak elektronik atık olmasının önüne geçiliyor.

'MediaMarkt Türkiye, robot süpürgeden kombiye, kahve makinesinden çamaşır makinesine, 11 farklı cihaz için sunduğu bakım paketleriyle kullanıcıların cihazlarından maksimum verim almasını hedefliyor.'

MediaMarkt Türkiye'nin bakım hizmet paketleri hakkında detaylı bilgiye MediaMarkt web adrresinden ulaşabilirsiniz.