İSTANBUL, (DHA) - GENÇ Diplomasi Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu, 'Krizler Çağında İnsani Diplomasi' temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı.

30 farklı milletten, Türkiye'nin 33 farklı şehrinden ve 107 okuldan yüzlerce genç, Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi. Forum; Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve 12 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Gençlik Günü'nde yüzlerce gençle çalışmalarını sürdürüyor.

Program boyunca 7 panel, 6 özel oturum ve 6 simülasyon komitesi; karar alıcılarla gençleri aynı masada buluşturuyor. Alanında uzman isimleri gençlerle buluşturan forumda 13 Ağustos Perşembe günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14 Ağustos Cuma günü ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gençlerle bir araya gelecek.

Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca yürütülen altı komitede; Filistin'den Sudan'a, Lübnan'dan Suriye'ye, Myanmar'dan Doğu Akdeniz'e uzanan güncel konular masaya yatırılıyor.

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, 'Forumun bugüne denk gelmesi tesadüf değil. Birleşmiş Milletler'in 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü için bu yıl belirlediği tema, 'Farklı Bağlamlar, Ortak Hedefler' Adada bir araya gelen gençlerin tablosu da tam olarak bunu anlatıyor: 30 farklı millet, 33 farklı şehir, 107 farklı okul ve hepsinin ortak bir gayesi' açıklamasında bulundu.