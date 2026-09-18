Emre KURT / İSTANBUL, (DHA)- Beylikdüzü ve Sarıyer'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 8 kilo 789 gram kokain, 6 kilo 148 gram metamfetamin ve 21 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında Beylikdüzü ve Sarıyer'de bulunan adreslerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Tespit edilen adreslere dün operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
14 KİLO 937 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda; 8 kilo 789 gram kokain, 21 kilogram kimyasal katkı maddesi, 3 kilo 648 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 500 gram kristal metamfetamin, 4,89 gram skunk, 4 adet Lyrica hap, hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 5 şüphelinin işlemlerin tamamlanmasının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.