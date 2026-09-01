Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)-1'NCİ Lig'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Bodrum Futbol Kulübü'nde Başkan Taner Ankara açıklamalarda bulundu. Takımın genel durumunu değerlendirerek sözlerine başlayan Taner Ankara, '4 ortak olarak yalnızca bu taraftar için imkanlarımızı sonuna kadar zorladık ve bu transferleri yaptık. Burada önemli olan, aldığımız oyuncuların her biri birbirinden değerli. Her biri para için değil, fedakarlık için geldi. Ancak kaynakla ilgili sıkıntı var. Oyuncu transfer etmek kolay bir şey değil, maliyetler çok yüksek. Biz mücadelemize devam ediyoruz, ensemizi karartmıyoruz. Bundan sonraki süreçke Bodrum'un kenetlenmesi gerekiyor. Yaklaşık 8 aydır mülki amirliklerden başlayarak ticaret odamız dahil minimumda 10 ile 120 arasında görüşmem oldu. Biz destek bekliyoruz' dedi.

Birçok kurum ve kuruluşla iletişim halinde oldukları bilgisini veren Taner Ankara, 'En son kaymakamımızla beraber ticaret odamızda bir toplantı yaptık, STK'larla yaptık, birtakım ricalarda bulunduk. Çok yoğun oldukları için şu ana kadar aksiyon alamadık. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Hayalimiz paradan daha çok Bodrum'daki tüm işletmelerde maç günlerinde yeşil-beyaz formalar görmek. Bodrum'da minibüslerde, taksilerde, her yerde Bodrumspor sevdalılarını görmek. Şu ana kadar 500 kombine satmışım. Burada 15 bin STK var, 60 bin kişiye dokunuyor. Ticaret Odamız var. Maalesef kızgınlıklar, küskünlükler var. Ben bizzat herkesten özür diledim. Herkes haklı, Bodrumspor haksız. Bunu da kabul ediyorum. Ancak yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Lütfen el ele olalım. Birlik, beraberlik içinde olalım' diye konuştu.

TANER ANKARA: KULÜP BÜYÜK BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ'

Bodrum Futbol Kulübü'nün büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Ankara,'Hepimizin çoluğu, çocuğu, annesi, babası var. Beraber vakit geçirebilmemiz ve kötü alışkanlıklardan kurtulmamız için spor şart. Sporun da mabedi, Bodrum İlçe Stadyumu. İlçe ile Bodrumspor'un kenetlenmesi gerekiyor. Biz bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim herhangi bir küslüğümüz, kırgınlığımız olamaz. Ama çocuklar, yaşlılar, gençler için mutlaka Bodrumspor'a destek olalım. Bodrumspor bir futbol kulübü değildir, bu ilçenin kalbidir, heyecanıdır. Burası bir anonim şirket Ama destek olmadan olmaz. Bodrum'un, Bodrumspor'a sahip çıkması gerekiyor. Sattığımız oyuncuları herkes eleştirebilir. Maliyeti çok yüksek o oyuncular. Bu oyunculardan çıkılması gerekiyordu. Gelenler de inşallah gidenlerden çok daha iyi bir performans sergileyecek.'ifadelerini kullandı.

TANER ANKARA:DÜNYA YILDIZI ABOUBAKAR KONTEYNERDE KALACAK'

Bodrum Futbol Kulübü'nün iyi bir tesisi olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Taner Ankara, 'Ben dünya yıldızını getirdim, Aboubakar şu anda konteynerde kalacak. Bir oraları çekelim. Bir sonraki toplantıyı hep beraber orada yapalım. Oralara da bir bakalım. Enerjimiz çok yüksek, motivasyonumuz yüksek. 18 takım var, herkes şampiyonluğa oynuyor. Biz de çok iddialıyız ama bunu zaman gösterecek. Eksiklerimizi tamamlamadan, mücadele etmek kolay bir şey değil. Biz kopuğuz. Bodrum'da yeşil-beyaz bir şey görebiliyor musunuz? Hiç kimse yeşil-beyaz bir şey giymiyor. Maç gününü kimse bilmiyor, heyecan yok. Belki biz kendimize çok fazla mana yüklemeye çalışıyoruz. Biz kimseyi maça gelmiyor diye eleştirmiyoruz. Ancak Bodrum'da 128 tane 5 yıldızlı otel var. 100 tane inşaat şirketi var. 10 tane holding var. 50 tane beach var. Bodrum, Türkiye'deki ilk 1000 zenginin yüzde 90'ının ticari olarak, tatil olarak yaşadığı bir yer. Bu kadar Bodrum'a duyarsız olamayız' dedi.

TANER ANKARA: 'BODRUM'DA YAŞAYIP KULÜBÜ KİMSE YOK SAYAMAZ

Bodrum FK çatısı altında herkesi toplanmaya davet eden Taner Ankara sözlerine,'Ben herkesi Bodrumspor'un çatısı altında desteğe çağırıyorum. Bu reklam olabilir, sponsorluk olabilir, yanındaki arkadaşlarından loca almak olabilir, çalışanlarını göndermek olabilir. Fakat Bodrum'da para kazanıp, Bodrum'da yaşayıp Bodrum'u hiç kimse yok sayamaz. İlk defa bu kadar net olarak konuşuyorum. Çünkü benim Bodrum'da herhangi bir ticaretim yok. Bodrum çok önemli bir destinasyon. Bodrum niye bir Como olmasın? Niye bir Monaco olmasın? Niye bir Barcelona olmasın? El birliğiyle bu söylediğim STK'larımız, ticaret odalarımız, holdinglerimiz, otel sahiplerimizin bundan sonraki süreçte bizleri dikkate alacağını umuyorum.' şeklinde son verdi. Öte yandan, Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat ise DMD Hastası Eymen Özdoğan için yardım çağrısında bulunarak Eymen'i önümüzdeki maçta stadyumda ağırlayacaklarını ifade etti.

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