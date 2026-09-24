Oğuzhan BOYSAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 490 litre etil alkol, 137 kilo açık tütün, 81 bin 600 tütün doldurulmuş makaron ve 402 bin 600 boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aydın'da önceki gün 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda; 490 litre etil alkol, 9 şişe içki, 35 litre içki, 107 alkol aroması, 81 bin 600 tütün doldurulmuş makaron, 402 bin 600 boş makaron, 137 kilo açık tütün ve 5 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., E.B. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)