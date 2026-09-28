Emre KURT- Uğur ŞAHİN /İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da polislerin okul ve çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin, yanlarında bulunan tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa saklamaları için verdiği, çocuklarında silahı çimenlere attığı belirlendi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi farkeden ekipler, şüphelileri durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şüphelilerin birinin cebinden şarjör düştü. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler N.L.T. ve C.B gözaltına alındı.

KAÇARKEN ŞARJÖR DÜŞÜREN ŞÜPHELİLER TABANCAYI ÇOCUKLARA VERDİ

Şüphelilerin kaçarken düşürdüğü şarjörün ardından olay yerinde çalışma başlatan ekipler, N.L.T. ve C.B.'nin tabancayı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D.'ye (12) saklamaları için verdiği belirlendi. Kaçan çocukların tabancayı olay yerine yakın çimenlere tespit edildi. 2 çocuk kısa sürede yakalanırken, tabanca da çimenlerde ele geçirildi. Öte yandan olayın okul içerisinde veya okul ile bağlantılı olarak meydana gelmediği öğrenildi. (DHA)