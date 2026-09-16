ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik' dedi.

Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tebliğe ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk Gıda Kodeksi ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik. Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyor; dönerimizi 'yaprak' ve 'kıyma' olarak şeffafça etiketliyoruz. Tavuk dönerdeki yağ oranını da yüzde 15'e çekerek hem sağlığı koruyor hem de standartları netleştiriyoruz. Sofralarımıza gelen her lokmanın güvenilir ve hak ettiği kalitede olması için denetimlerimizi ve düzenlemelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)