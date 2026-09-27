Haysiyet'in Tufan'ı Omuz Omuza'da

İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen programı Omuz Omuza, bugün 'Haysiyet' dizisinin Tufan'ı Gökberk Yıldırım'ı ağırlıyor. Arda Türkmen'in sunumuyla ekrana gelen programda mutfağa giren başarılı oyuncu, Türkmen'in yalnızca sesini takip ederek verilen tarifi uygulamaya çalışacak.

EĞLENCELİ BİR SINAV

Dikkat çeken dizi Haysiyet'teki Tufan karakteriyle beğeni toplayan Gökberk Yıldırım, bu kez oyunculuğuyla değil, mutfak macerasıyla ekrana gelecek. Arda Türkmen'in hazırladığı Omuz Omuza programında mutfağa giren oyuncu, kendisini eğlenceli bir sınavın içinde bulacak.

KAHKAHA DOLU ANLAR

Gökberk Yıldırım, Arda Türkmen'in yaptıklarını görmeden, yalnızca sesini dinleyerek ve tarifini takip ederek aynı yemekleri hazırlayacak. Ünlü oyuncunun, Arda'nın söylediklerini uygulamaya çalıştığı bölümde kahkaha dolu anlar yaşanacak.

TÜRKMEN'İN TALİMATLARIYLA KREP YAPACAK

İkili, program boyunca mutfakta omuz omuza vererek Krep Croque Madame hazırlayacak. Tarifin her aşamasında yaşanan aksilikler ve Yıldırım'ın verdiği tepkiler, ortaya bol kahkahalı görüntüler çıkaracak.

Arda ile Omuz Omuza, saat 13.45'te Kanal D'de.