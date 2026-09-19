Bayram AYHAN / BATMAN, (DHA)

STAT: Batman Şehir

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Muhammet Ali Doğan, Kurtuluş Aslan

BATMAN PETROLSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Doria, Jo Jin-Ho, Imeri (Dk. 89 Gökhan Karadeniz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 53 Pedrinho), Cissokho (Dk. 89 David), Benny, Biron, Cordova (Dk. 45 Gökhan Altıparmak), Polat Yaldır (Dk. 54 Ömürcan Artan)

BURSASPOR: Kerem Matisli, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Alperen Babacan, Elitin, Halil Akbunar (Dk. 24 Hüseyin Maldar), Lincoln, Tural Bayramov (Dk. 36 Barış Gök), Saranic (Dk. 36 Soner Aydoğdu), Iheanacho, Eyüp Akcan (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin)

GOLLER: Dk. 29 Doria (Batman Petrolspor), Dk. 60 ve Dk. 85 Iheanacho (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Rahman Buğra Çağıran, Ömürcan Artan, Omar Imeri (Batman Petrolspor), Barış Gök (Bursaspor)

Batman Petrolspor, TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında evinde konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 29'uncu dakikada Doria'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol şansı arayan iki takımdan Bursaspor, 60'ıncı dakikada Kelechi Iheanacho'nun penaltıdan attığı golle skor 1-1 berabere oldu. Maçın 85'inci dakikasında Bursaspor Kelechi Iheanacho'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmayı konuk ekip Bursaspor, 2-1'lik skorla kazandı. (DHA)