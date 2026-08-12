Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- ALMANYA'da yaşayan Kayserili Hilal Özkara sayesinde İslamiyet ile tanışıp, Develi ilçesine gelen Alman Detlev Paul Kleinschmidt, ihtida töreninde Müslüman oldu.

Almanya'da yaşayan Detlev Paul Kleinschmidt, arkadaşı Hilal Özkara sayesinde İslamiyet'i yakından tanıdı. Detlev Paul Kleinschmidt, daha sonra Özkara'nın memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine geldi. Müslüman olmaya karar veren Kleinschmidt için İlçe Müftülüğü binasında ihtida töreni düzenlendi. Törene Hilal Özkara ile ailesi de katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Yürek rehberliğindeki törende kelimeişehadet getirip Müslüman olan Kleinschmidt, 'Davut' ismini aldı. (DHA)