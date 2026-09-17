Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde abdest almak için girdiği banyoda baygın halde bulunan Yezid Elhav (29), kalp masajı yapılarak kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kıracaali Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın 1'inci katında dairede oturan Suriye uyruklu Yezid Elhav, abdest almak için banyoya girdi. Elhav'ın uzun süre çıkmaması üzerine banyoya giren ailesi kendisini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki Elhav'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıya kalbi yeniden çalıştırılan Elhav, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir kez daha kalbi duran Elhav, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yezid Elhav'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Elhavı'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)