İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Telekom'un TV platformu Tivibu, futbolda heyecan dolu karşılaşmaları seyircilerle buluşturmaya devam ettiğini duyurdu. Teknik direktörlük koltuğunda Arda Turan'ın oturduğu Shakhtar Donetsk'in Ukrayna Premier Ligi'ndeki tüm maçları sezon boyunca Tivibu Spor ekranlarında yer alacak. Ukrayna Premier Ligi'nde heyecan 5'inci hafta karşılaşmalarıyla sürerken Karpaty Lviv ile Shakhtar cumartesi günü kozlarını paylaşıyor.

Sporun sevilen branşlarını ve Avrupa futbolunun liglerini ekranlara taşıyan Tivibu, içerik yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in sezon boyunca oynayacağı Ukrayna Premier Ligi maçları artık Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ukrayna Premier Ligi'nin 5'inci haftasında şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan Shakhtar Donetsk, zorlu Karpaty Lviv deplasmanına konuk oluyor. Lige 3 galibiyetle başlayan fakat geçen hafta evinde aldığı mağlubiyetle 9 puanda kalan Shakhtar, bu kritik deplasmanda yeni bir galibiyet serisi başlatmak için sahada olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Karpaty Lviv - Shakhtar karşılaşması, 5 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

'Sporseverler, Tivibu GO uygulaması üzerinden maçı diledikleri yerden takip edebilirken Tivibu'nun sevilen 'Geri Al İzle' özelliği sayesinde maçın kaçırılan kritik anlarını, tartışmalı pozisyonları ve atılan golleri 7 güne kadar geri sarıp tekrar tekrar izleme fırsatı bulacak.'