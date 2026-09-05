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Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transfer El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

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