ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.

Bakan Yumaklı, Nsosyal hesabı üzerinden 'Orman yangınları açışından kritik 3 gün' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir' ifadelerine yer verdi. (DHA)