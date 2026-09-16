ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, balık halini ziyaret etti
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, balık halini ziyaret etti
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Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında; Çalören Mahallesi'nde belirlenen çeşitli konumlara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti esnasında madde temin eden şüpheliler, söz konusu bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalandı. Yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA