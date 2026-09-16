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Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında; Çalören Mahallesi'nde belirlenen çeşitli konumlara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti esnasında madde temin eden şüpheliler, söz konusu bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalandı. Yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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