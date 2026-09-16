ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 17 şüpheli, gözaltına alındı.
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında; Çalören Mahallesi'nde belirlenen çeşitli konumlara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti esnasında madde temin eden şüpheliler, söz konusu bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalandı. Yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA