KANADA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile olası müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'daki parlamento seçimleri tamamlanmadan herhangi bir görüşme gerçekleştirilmesini beklemediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'da 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek parlamento seçimleri sona ermeden barış görüşmelerinin başlayacağını düşünmediğini belirten Zelenskiy, eylül sonunda New York'ta ABD heyetiyle bir araya geleceklerini aktardı. Ekipler arasındaki temasların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan görüşmenin ardından sürecin daha şeffaf bir şekilde paylaşılabileceğini ifade etti.

Olası üçlü görüşme başlıklarına değinen Zelenskiy, müttefiklerin Karadeniz'de Rusya tarafından engellenen tahıl ve tarım ürünleri ihracatını gündeme getirdiğini söyledi. Ukrayna'nın da bu adımlara misillemeyle yanıt verdiğini vurgulayan Zelenskiy, karşılık verilmediği takdirde Rusya'nın savaşı hissetmeyeceğini ve durdurmayacağını, aynı durumun enerji sektörü için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Geçen ay Mısır, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve ABD temsilcileriyle temaslarda bulunduğunu aktaran Zelenskiy, gıda ablukasının tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Tüm sürecin Rusya'nın adımlarına bağlı olduğunu belirten Zelenskiy, 'Dünyadaki güçlü liderler, istemeseler bile Rusya'yı doğru pozisyona getirebilir' dedi.