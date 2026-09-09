Aybala MELEK/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelenin uluslararası iş birliği gündemine taşınmasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz' dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da 'Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele' paneli düzenlendi. Panele, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Dijitalleşme, hayatın pek çok alanında önemli imkanlar sağlarken suç ve bağımlılık biçimlerini de dönüştürüyor. Çevrim içi platformların yaygınlaşması, mobil erişimin kolaylaşması ve yeni ödeme araçlarının çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri daha hızlı, daha geniş kitlelere ulaşabilen ve sınır aşan bir yapıya kavuşuyor. Kolay kazanç vaadi, özellikle gençlerimizi oyun ve eğlence görüntüsü altında işleyen büyük bir sömürü mekanizmasının hedefi haline getiriyor. Bir kişinin hesabında başlayan kayıp; aile içindeki güveni, çalışma hayatını, sosyal ilişkileri ve geleceğe dair umutları aşındıran ağır sonuçlara dönüşebiliyor. Yasa dışı bahis ve kumar ağları, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Karşımızdaki çok boyutlu tehdit; güvenlik, hukuk, finans, sağlık, eğitim, sosyal politika ve iletişim alanlarında koordineli hareket etmeyi gerektiriyor' dedi.

'MÜDAHALE YETKİNLİĞİMİZİ DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi; insanı koruyan, aileyi güçlendiren ve suç ekonomisinin kaynaklarını kurutan kapsamlı bir anlayışla yürüttüklerini söyleyen Yılmaz, 'Bu doğrultuda Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı, 2025 yılı kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. 7 öncelik alanı, 37 hedef ve 71 eylemden oluşan Eylem Planımız; sanal ortamda tespit ve erişim engellemeden finansal tedbirlere, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden toplumsal farkındalığa ve uluslararası iş birliğine kadar uzanan bütüncül mücadelenin zeminini oluşturmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının koordinasyonuyla Eylem Planımızın uygulamalarını 2 aylık dönemlerle takip etmekte. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla teknik tespit ve erişim engelleme kapasitemiz geliştirilmiş, finansal denetimler yoğunlaştırılmış, kiralık hesaplara ve yasa dışı ödeme altyapılarına yönelik ciddi tedbirler artırılmıştır. Siber Güvenlik Başkanlığının çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek, yapay zekayla tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Böylece değişen suç yöntemlerini hızla belirleyen ve risklere büyümeden proaktif biçimde müdahale yetkinliğimizi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz' diye konuştu.

'TOPLUMSAL FARKINDALIK TEMEL ÖNCELİK'

Yılmaz, sadece arz ile değil taleple de mücadele ettiklerini belirterek, 'Suç ağlarını, internet sitelerini ve finansal altyapıları hedef alan çalışmalarımızı, bu mecralara yönelimi önleyecek sosyal politikalarla destekliyoruz. Bağımlılığın ortaya çıkmadan önlenmesi, risklerin erken aşamada belirlenmesi, gençlerimizin ve ailelerin dijital mecralardaki yönlendirmelere karşı bilinçlendirilmesi mücadelemizin temelini oluşturuyor. Bu amaçla toplumsal farkındalık ve eğitim, Eylem Planımızın temel öncelik alanlarından biri olarak belirlenmiştir' ifadelerini kullandı.

'YAPILARLA MÜCADELE İÇİN KAYNAK ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Yasa dışı bahis ve kumar ağlarının sınır aşan yapısının, bu mücadelede uluslararası iş birliğinin de güçlendirilmesini gerektirdiğini kaydeden Yılmaz, 'Teknik altyapısı, ödeme kanalları ve hizmet sağlayıcıları farklı ülkelerdeki bu yapılarla mücadele için kaynak ülkelerle görüşüyor, bilgi paylaşımı ve iş birliği uygulamalarını güçlendirerek ortak mücadele kapasitemizi artırıyoruz. Bu kapsamda, yasa dışı yayın yapan 517 internet sitesi ile bunlara oyun ve içerik sağlayan 109 tedarikçi platformun kaynak ülkeleri belirlenerek, diplomatik girişimler yapılmış ve 53 ülkeden geri dönüş alınmıştır. Dışişleri Bakanlığımızın proaktif çalışmaları ve etkili koordinasyonuyla, bazı ülkelerde erişim engelleme, kapatma uyarısı ve operatörlere yönelik doğrudan tedbirler uygulanması gibi somut kazanımlar sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Macolin Sözleşmesi kapsamındaki girişimlerimizle, bu mücadelenin uluslararası iş birliği gündemine taşınmasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz' diye konuştu.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: BAĞIMLILIK TEK BAŞINA BİREYSEL BİR SORUN OLARAK ORTAYA ÇIKMIYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, 'Yasa dışı' olarak nitelendirilen bu alanda, devletin tüm birimleri ile gerekeni yaptığını, yasakların ötesinde, sanal davranışların neden bağımlılığa dönüştüğünü anlamanın ve bu yönde politikalar üretmenin de devletlerin vazifesi olduğunu belirterek, 'Bir bağlantıyı yok ettiğinizde aynı içerik başka bir bağlantıda zuhur ediyor. Sanal davranışlar hangi noktada bağımlılığa dönüşüyor? Bu davranışlara eşlik eden duygular nelerdir? Yalnızlık mı? Aile bağlarının kopukluğu mu? Kolaycılık mı? Ödül mekanizması mı? Bu soruları insan psikolojisinin derinliklerine inerek cevaplandırmak ve farkındalık oluşturmak zorundayız. Unutmayalım ki bağımlılık tek başına bireysel bir sorun olarak ortaya çıkmıyor. Bağımlılığın arkasındaki davranış kalıplarını görmeden ve iyileşme damarlarını canlı tutmadan etkin bir mücadeleyi gerçekleştiremeyiz' dedi.

'GENÇLERİMİZİ SANAL BAHİS BARONLARINA KAPTIRMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Duran, 'Gençlerimizin yapay zekadan kod yazmaya, kendi kültür ve medeniyetinin dijital ortamdaki temsiline odaklanması bizim yönlendirmemiz gereken alanlardır. Sanal bahis sarmalında yitip gitmesine elbette gönlümüz müsaade etmez. Ülkemizin son yıllarda attığı adımlar, 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz, uluslararası alanda aktörleşmemiz, savunma ve enerji yatırımlarımız; bunların hepsi gelecekte gençlerimiz için müreffeh bir Türkiye'de üretmek içindir. Bizim gibi bir iddiası olan, dünyaya söyleyecek bir sözü olan bir ülkede gençlerimizi, vatandaşlarımızı sanal bahis baronlarına kaptırmamız söz konusu olamaz. Bu sebeple, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturulan Türkiye Yüzyılı vizyonunda bizler için sanal alanda oluşan bu riskler, güvenlik mimarimizin içinde de önemli bir yer tutmaktadır' diye konuştu. (DHA)