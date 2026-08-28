Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı, bu topraklarda hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın babasız, baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretinde Bakan Göktaş'a AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş eşlik etti. Bakan Göktaş ve beraberindekiler, daha sonra Vali Tuncay Akkoyun ile bir süre görüştü. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde 302 bin 972 gencin başvurduğunu belirterek, '2025 biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu hizmetlerimizi 2026-2035 döneminde 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak da devam etmeye sürdürüyoruz. Aileyi korumak ve güçlendirmek adına pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Türkiye genelinde bu kapsamda sadece 2025 yılında 19 binden fazla etkinlik ve faaliyet farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. 51 tanesi de Mardin'de oldu. Aile Yılı'nda başlattığımız bütün çalışmalarımızı yine 2026-2035 döneminde Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu kapsamında da sürdürmeye devam edeceğiz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla biliyorsunuz 2025 yılında Aile ve Gençlik Fonumuzu hayata geçirmiştik. Milletvekillerimizin güçlü destekleriyle, 2024 pilot proje olarak deprem bölgesinde başlattığımız gençlerimizin yuvaları yuva kurma hayallerine destek oluyoruz. Bu kapsamda da özellikle ülkemizin yer altı zenginliğine gençlerimizin yuva kurmalarına destek sağlıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelindeki başvuru oranımız 302 bin 972 genç çiftimiz başvurdu. Bu kapsamda da 7 bin 600 genç Mardinli kardeşimizin yuva kurmalarına destek olduk. 480 çiftimizin de 496 çocuğu yine Mardin'de bu desteklerimizle dünyaya geldi' dedi.

'AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMLARI ÖDEMELERİ ANNELERİN HESAPLARINA YATIRILDI'

Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırıldığını belirten Bakan Göktaş, 'Doğum yardımları ile yine ailelerin yanında olmaya, çocukların sağlıklı geleceğini desteklemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Aile Yılı kapsamında da doğum yardımlarımıza önemli bir düzenleme hayata geçirmiştik. 2025 yılı itibariyle doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırdığını sizin vesilenizle paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1 milyon 278 bin 581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik. Düzenli ödeme alan yani 2'nci, 3'üncü ve sonraki çocuk sahibi olan ailelerimize biliyorsunuz her ay çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar bir destek sunuyoruz. Düzenli ödeme sayısı olarak bugüne kadar 745 bin 150 çocuğumuza da her ay düzenli bir ödeme gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da yine aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir destekler sunmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ EL BİRLİĞİYLE KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Terörün karşısındaki en büyük gücün aile olduğunu belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

'Biliyorsunuz bu topraklar terörden çok çekti. Özellikle Mardin'de bu kapsamda en etki etkilenen illerimizden bir tanesiydi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı, bu topraklarda hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın babasız, baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz. Barışın hakim olduğu, özellikle yeni yatırımların, yeni teşviklerin geldiği bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz. Anneler için huzur, babalar için güven, gençlerimiz için daha güvenli bir gelecek sunan 'Terörsüz Türkiye' sürecine inşallah katkı sunmaya ve bu sürecin başarılı bir şekilde ulaşmasına yönelik ortak irademizi sunmaya devam edeceğiz. Şehirlerimize hem yeni yatırımlar gelecek hem yeni üretim tesisleri, istihdam çoğalacak. Bu topraklarda da bunu gördük. Gerçekten terörsüz bir Mardin'in ne kadar geliştiğini ne kadar turizme açık olabileceğini ve daha nice potansiyelleri olduğunu buradaki gençlerimizin, çocuklarımızın nice hayallerine daha güçlü kavuşacağını biz görmeye devam ediyoruz. Farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı medeniyetler beşiği Mardin'de de bu iradenin güçlü sembollerinden biri olacak. Terörün karşısında en büyük gücümüz yine aile. Çünkü biliyorsunuz terör en çok aileleri etkiliyor. Aileleri parçalıyor, anneleri, babaları, evlatları, eşleri nice yuvaları yıktı. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle güçlü bir Türkiye'yi güçlü ailelerimizle kurmaya devam edeceğiz. Aile güçlendikçe toplum güçlenecek. Toplum güçlendikçe geleceğe emin adımlarla atmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye işte bu güçlü temel üzerinde yükselmeye devam edecek. Evlatlarımıza güvenli bir gelecek bırakmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bütün yatırımını kalkınmaya, gelişmeye ve refaha yöneltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağız.' (DHA)