ABD, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temasları kapsamında sağlık teknolojileri, ilaç geliştirme, biyoteknoloji ve ileri tedavi alanlarında faaliyet gösteren şirketleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temaslarının üçüncü gününde AstraZeneca ve Precigen şirketlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerde sağlık teknolojileri, ilaç geliştirme, biyoteknoloji ve ileri tedavi alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Temasları kapsamında ilk olarak AstraZeneca'yı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, şirketin ilaç üretimi ile araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili incelemeler yaptı. Ardından Precigen şirketine geçen Memişoğlu, biyoteknoloji ve ileri tedavi alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerle görüştü. Bakan Memişoğlu, ziyaretlerinde sağlık alanında yenilikçi teknolojiler ve Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.