Emir Abdurrahman BULUT/KKTC, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi Lansmanı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da yer aldı.

Bakan Bak, görüşmede Girne açıklarında yaşanan deniz kazası nedeniyle başsağlığı dileklerini ileterek, kayıpların en kısa sürede bulunması temennisinde bulundu.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise ziyaretlerinden dolayı Bakan Bak'a teşekkür ederek, yaşanan süreçte Türkiye'nin tüm imkanlarıyla KKTC halkının yanında olduğunu gördüklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Bak'ın KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile görüşmesinden detay görüntüler.