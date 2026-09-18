ABD, (DHA) - ABD, İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara, New York'taki 81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dahil, üst düzey İranlı yetkililere, gelecek hafta New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantısına katılmaları için gerekli vizelerin verildiği bildirildi.
Kaynak: DHA