İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yıl dönümünü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı düzenlenen programla kutladı.

1826 yılında kurulan ve yerel yönetimlerin en köklü teşkilatlarından biri olan Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda, zabıta personelinin çalışmaları ve teşkilatın Bahçelievler'in huzur ve düzenine sunduğu katkılar ele alındı. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, zabıta teşkilatıyla bir araya geldi. Programa belediye yöneticileri ve zabıta personeli katıldı.

Bahçelievler Belediyesi bünyesinde 1 müdür, 1 amir, 17 komiser olmak üzere toplam 223 zabıta personelinin görev yaptığı kaydedildi.

223 ZABITA PERSONELİ 7 GÜN 24 SAAT SAHADA

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Bahçelievler'in huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan zabıta ekipleri; canlı kameralı ekiplerden trafik ekiplerine, seyyar ve pazar ekiplerinden gece ekiplerine kadar farklı alanlarda hizmet veriyor.

'Şirinevler Meydanı'nda görev yapan nokta ekipleri de ilçenin yoğun bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri; kaçak yapılaşma, ruhsatsız iş yerleri, çevrenin korunması, pazar denetimleri, trafik düzeni ve vatandaşların huzuruna yönelik birçok alanda görev yapıyor.

'Bahçelievler Belediyesi, zabıta personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik uygulamaları da sürdürüyor. 'Zabıta personeline sosyal denge desteği, yemek ücretlerinin maddi olarak karşılanması, ücretsiz spor imkânları, kıyafetlerde iyileştirme, sahada hukuki destek ve personel güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

'Personel güvenliği ve denetimlerin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yaka kamerası sistemi üzerinde çalışmalar yapılırken, motosikletli zabıta ekiplerine güvenli sürüş için ileri sürüş eğitimleri de sağlanıyor.'

'ZABITAMIZ BELEDİYEMİZİN VİTRİNİDİR'

Programda zabıta personeline hitap eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, zabıta teşkilatının belediyenin sahadaki en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, 'Bahçelievler'in huzuru için 7/24 esaslı görev yapan zabıta teşkilatımız belediyemizin vitrini, ön yüzü ve üniformasıdır. Bugün Bahçelievler huzur ve güven içindeyse bunda zabıta arkadaşlarımızın emeği çok büyüktür' dedi.

'SADECE DENETİM VE CEZA MEKANİZMASI DEĞİL'

Zabıtanın yalnızca denetim yapan bir birim olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bahadır, teşkilatın vatandaşın günlük hayatındaki önemine dikkat çekti.

Bahadır, zabıta personelinin komşuların huzurunu, sağlığını ve güvenliğini koruduğunu, kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, 'Sizler toplumumuzun gören gözü, duyan kulağı, hisseden vicdanı olarak hizmet ediyorsunuz' diye konuştu.

'HER ZAMAN ZABITAMIZIN ARKASINDAYIZ'

Bahadır, görev sırasında zabıta personelinin karşılaşabileceği zorluklarda belediye yönetiminin her zaman personelin yanında olduğunu belirtti.

'Kamu görevinizi yerine getirirken zaman zaman sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama şunu bilin; biz her zaman sizin arkanızdayız. Bizim meselemiz komşumuzun hakkını korumaktır' diyen Bahadır, zabıta personelinin hem vatandaşın hem de kendi güvenliğini koruması gerektiğini söyledi.

'700 BİN KOMŞUMUZUN GÜVENCESİSİNİZ'

Zabıta personelinin özveri, disiplin ve kararlılıkla görev yaptığını belirten Bahadır, ekiplerin Bahçelievler'de yaşayan yaklaşık 700 bin kişinin huzur ve güvenliğine katkı sağladığını ifade etti.

Bahadır, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitimlerin artırılması ve zabıtanın teknolojik imkânlarla güçlendirilmesinin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

200 YILLIK HİZMET GELENEĞİ

Bahadır, programın sonunda zabıta personelinin 200. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutlayarak, görevleri sırasında gösterdikleri gayret ve fedakarlık için teşekkür etti.

Bahadır, 'Şanlı üniformayla kar nöbetlerinde, gece mesailerinde, deprem bölgesinde ve sahada yürüttüğünüz gayretlerin en yakın şahidiyim. Bahçelievler'de sunduğumuz hizmetlerin devamında zabıta teşkilatımızın emeği çok büyük' dedi.

Program, Zabıta Haftası'nın ve teşkilatın 200. kuruluş yıl dönümünün kutlanmasının ardından sona erdi.