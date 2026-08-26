Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU / SURİYE, (DHA) - 'Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri' programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda yüzde 42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak' dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla düzenlenen 'Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri' toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat burada Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şaar ile görüştü. İki ülkenin iş dünyasından temsilcilerinin de bir araya geldiği görüşme öncesinde Bakan Bolat gazetecilere iki ülke arasındaki ticaret hacmi, gümrük kolaylıkları ve organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımları gibi başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'8 ARALIK 2024 TARİHİNDEN BU YANA SURİYE'DE ÇOK OLUMLU, GÜZEL GELİŞMELER OLDU'

Program açılışının ardından konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '8 Aralık 2024 tarihinde Şam'ın ve Suriye'nin kurtuluş bayramı gerçekleşti. O günden bu yana Suriye'de çok olumlu, güzel gelişmeler oldu. Toprak bütünlüğü, milli birlik, hükümetin kuruluşu, devlet mekanizmalarının işlemesi, kurumsal kapasitenin gelişmesi noktalarında önemli gelişmeler oldu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleriyle ve her iki saygıdeğer liderin koordinasyonunda hükümetler arasında çok yakın bir iş birliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü. Türkiye'de 3,5 milyona yakın Suriyeli kardeşlerimize uzun yıllar ev sahipliği yaptık. Bu da kardeşliğimizi ve dostluğumuzu daha da güçlendirdi. Bugün Suriye'de 3 milyonun üzerinde çok güzel Türkçe konuşan büyük bir topluluk var. Bu da iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri çok daha geliştirecek' diye konuştu.

'NUSAYBİN-KAMIŞLI GÜMRÜK KAPI SÖZÜNÜ ALDIK'

Bakan Bolat, 'Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar. İnşallah bu yıl sonuna kadar Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda Suriye tarafından söz aldık. Bu hem Suriye'ye yeni bir giriş kapısı hem de Irak'a ve Körfez'e transit ticaret anlamında çok olumlu bir adım olacak. Zaten mevcut Cilvegözü, Karkamış, Öncüpınar ve Akçakale, Yayladağı gümrük kapılarımızda ticaret geçişleri, yolcu geçişleri yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu anlamda İslahiye, Gaziantep İslahiye ve Meydan Ekbez demiryolu gümrüğünün de açılması konusunda biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Suriye tarafını da bu konuda teşvik ediyoruz. Tabii demiryolu yapımı gerektiği için Suriye tarafında, burada da önümüzdeki süreçte Suriye'nin ekonomik gelişimiyle beraber onu da birlikte başaracağız' ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜKLEREMİZDEKİ GEÇİŞLERİN NEREDEYSE YARISI TRANSİT TİCARET GEÇİŞLERİNE TAHSİS EDİLİR HALE GELDİ'

Bakan Bolat, 'Körfez'deki gelişmelerden sonra Türkiye'den başlayıp Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine uzanan, Türkiye'den başlayıp Suriye, Irak ve Körfez ülkelerine uzanan transit koridor çok büyük bir önem kazandı. Gümrüklerimizdeki geçişlerin neredeyse yarısı transit ticaret geçişlerine tahsis edilir hale geldi. Bu da bölge ülkelerini birbirlerine yakınlaştırıyor. Hem ticaret hem yatırım ilişkileri, ortaklıklar noktasında, ulaştırma koridorları konusunda, yani bağlantısallık gerçekleşiyor. Transit ticareti kısa bir süre önce başlatmış olmamız, bu Körfez Savaşı sırasında bölge ülkelerinin ihtiyaçları hususunda ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Bu konuda Körfez ülkeleri de Türkiye ile Suriye ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade ediyorlar. Yeni koridorlar, yeni geçiş bağlantıları yakında inşallah projelendirilip geliştirilecek' dedi.

'TİCARETTE HEDEF ORTA VADEDE 10 MİLYAR DOLAR'

İki ülke arasındaki ticaret verilerini paylaşan Bolat, 'Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda yüzde 42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak. Yatırımlarda da karşılıklı olarak hızlanma var. Çünkü her iki ülke hem devlet olarak hem halklar olarak hem ekonomiler olarak birbiriyle çok entegre durumda. Bu şekilde inşallah halklarımızın ve bölgemizin refahı, ekonomik gelişimi hızlanacak. Ekonomik gelişme, ekonomik entegrasyon hızlandıkça da siyasi olarak da ve jeopolitik olarak da ittifaklarımız, ittifak ilişkilerimiz genişleyecek, gelişecek. Bu ziyaretimizin hayırlı, bereketli olmasını her iki ülke ve halkları için Allah'tan niyaz ediyorum' diye konuştu.

'SURİYE'DEKİ SDG ÖRGÜTÜNÜN KENDİNİ FESHETMESİ TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ AÇISINDAN HAYIRLI GELİŞMELER'

Bolat, 'Türkiye'de biliyorsunuz terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir çerçeve yasası kısa bir süre önce 467 milletvekilimizin olumlu oyuyla kabul edildi. İnşallah kısa bir zaman sonra terör örgütünün lağvedilip silahlarını tamamen teslim edeceği bir dönem Türkiye'nin Güneydoğusu, Doğu Anadolu'su, bütün Türkiye'ye yansıyacak olumlu ekonomik bir momentum, ivme kazandıracak. Benzeri bir şekilde dün de Suriye'deki SDG örgütünün kendini feshetmesi ve Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına bağlılıklarını ve entegrasyona gireceklerini ifade etmesi de Suriye açısından olduğu kadar Türkiye açısından da Irak, İran, bütün bölge ülkeleri açısından hayırlı gelişmeler. ABD yönetiminin de daha önce Sezar Yaptırımları Yasası'nı kaldırmıştı. Dün de Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmış olması Suriye'nin dış dünyayla mali bağlantıları, ekonomik ilişkileri noktasında çok önemli, olumlu gelişmeleri hızlandıracaktır. Bu hayırlı gelişmeler bölgenin inşallah hem siyasi istikrar hem toplumsal istikrar hem de ekonomik istikrar içinde gelişmesi ve büyümesi ve bölge halklarının on yıllarca sonra huzura kavuşması anlamında çok faydalı olacak. Bu iş birliği inşallah devam edecek. Biliyoruz ki bazıları bölgenin ateş içinde olmasını, halkların birbirine düşman olmasını ve bölgenin parçalanmasını arzu eden faaliyetler içindeler ama Allah'a çok şükür Türkiye başta olmak üzere yeni Suriye yönetimi ve bölge ülkelerinin liderleri arasında muhteşem bir iş birliği ve koordinasyon var. İstikrar, güven ve ekonomik gelişme hep birlikte sağlanacaktır' dedi. (DHA)