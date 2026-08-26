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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Sayacı, yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti. Sayacı., silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu. (DHA)

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