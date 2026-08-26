Canan İLARSLAN - Ataberk KURT / İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), 3-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dünyanın önde gelen e-ticaret kurumlarını bir araya getirecek olan zirve öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle 3-4-5 Eylül'de 'Beyond Borders - Sınırların Ötesinde' temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin (IGEXX 2026) tanıtım toplantısı yapıldı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun, TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal ve ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan katıldı.

'ASIRLIK KÜLTÜRÜMÜZÜ DİJİTAL SINIRLARIN ÖTESİNE GÖTÜRMEYİ HEDEFLEMEKTEYİZ'

Basın toplantısında konuşan TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, '2024 yılında yapmış olduğumuz buluşmada 30 ülkeden 3 bine yakın katılımcı, 900 tane firma, 33 pazar yeri, 2 binden fazla ikili görüşme gerçekleşti. 2024'te 1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmi oluştu. Bunlar çok ciddi rakamlar ve 2024'te ihracatımıza pozitif yönde etkili oldu. Bugün dünya tarihi bir ekonomik eşikten geçiyor. Jeopolitik dengeler tekrardan kuruluyor. Tedarik zincirleri kabuk değiştiriyor. Ticaretin kuralı yeni baştan yazılıyor. Bu şahit olduğumuz değişim dijital ticaret dalgası tarihteki ilk sanayi devriminden daha kötü bir değişikliğe gitmekte. Rekabet sadece fabrikalarda değil bugün limanlarda da yaşanıyor. Türk menşeli ürünler Made in Türkiye markasını tüm dünyaya dünyada ki tedarik zincirlerinin içinde olarak tüm pazar yerlerinde rasyonel bir şekilde tüketimin içinde tutan ve satan üreten olmak zorundayız. Bu vizyon doğrultusunda sanayimizin gücünü, tasarımımızın kabiliyetini, asırlık kültürümüzü dijital sınırların ötesine götürmeyi hedeflemekteyiz. Bu yapılan çalışmalar ekosistemimiz ve dinamizm açısından da resmi istatistiklere yansıyor. Bakanlığımız ve ETBİS verilerine baktığımız zaman da e-ihracat hacmimiz 4,5 trilyon liraya ulaştı. Dolar bazında 115 milyar seviyesine gelmiş durumdayız. Dijital dünya da bayrak sallayan şirket sayımız ise 634 bin firmayı bulmuş durumda. Bu rakamlarla her geçen gün arttığını ve dünya da e-ticaretin ve ticaretin içinde dijitalleşen firma sayımızın arttığını her geçen yıl görmekteyiz' dedi.

'BU YIL 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İŞLEM HACMİ BEKLEMEKTEYİZ'

Çetin Tecdelioğlu, 'Hedefimiz e-ihracatımızın ihracattaki payını yüzde 10 seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Biraz önce söylediğim gibi Made in Türkiye markasıyla dünyanın dört bir yerine ulaşmaya çalışıyoruz. IGEXX'in bu yılki vizyonunda 'Beyond Borders sınırların ötesinde' sloganıyla başlıyoruz. Çünkü hedefimiz yalnızca ülke sınırları değil, sınırlarımızın ötesine ulaşmak, dijitalleşmenin ve teknolojinin ötesinde o ürünlerimizi tüm dünyaya buluşturmak. İstanbul'un dünya devi pazarlarına küresel lojistik aktörlerinin ve yerli üreticilerimizin buluştuğu bir dijital merkeze dönüşmesini istiyoruz. Bu amaçla da ulusal markalarımızı dünya ligine taşıyarak ihracat ailemizin içinde daha güçlü bir e-ticaret kasanın oluşmasını arzu etmekteyiz. Bizim bir mottomuz var. Bu mottomuz nasıl ki işimiz üretim, gücümüz ihracatsa geleceğimiz de e-ihracat diyoruz. İşimiz üretim, gücümüz ihracatça geleceğimiz de e-ihracat mottosunu tim olarak söylüyoruz. E-ticaret siteleri ile dünya da e-ihracattan pay almamamız mümkün değil. Değerli ihracatı yapabiliriz. İşte onun için bu buluşma, bu zirve, bu yurt dışından gelen B2B ile yapılacak olan görüşmeler ayağımıza gelmiş bir fırsat. Bunu sanayicilerimiz, bunu tüccarlarımız kaçırmaması lazım. Bu yıl 1 milyar doların üzerinde işlem hacmi beklemekteyiz' ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ BU E-İHRACAT KONUSUNU OLDUKÇA GÜNDEMDE TUTMAK'

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun, 'Amacımız bu e-ihracat konusunu oldukça gündemde tutmak. Bu pazar sürekli gelişen bir pazar, büyüyen bir pazar ve hızla büyüyor. Dolayısıyla biz bu pazardan mutlaka payımızı almak istiyoruz, diğer ülkelerden geri kalmak istemiyoruz' diye konuştu.

'E-İHRACAT MODELİMİZDE KÜRESEL YERELLEŞMEYE ODAKLANDIK'

Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, '16 tane başarı hikayesi seçtik. 16 başarı hikayesine Bakanımız da etkinliğe sponsor olan firmalarla birlikte ödüllerini takdim edecek, Biz e-ticareti hem uzak ülkelere açılıp hem de firmalarımızın inovasyon hem de markalaşması açısından ihracatta önemli bir strateji olarak görüyoruz. Bizim zaten e-ihracat modelimizde küresel yerelleşmeye odaklandık' dedi. (DHA)