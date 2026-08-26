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Haliç boyunca yüzerek Eyüpsultan Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunusu görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri olay yerine sevk edildi. SAK ekibinin 40 dakikalık çalışmasıyla yavru yunus kurtarıldı. Bota alınan yunus, Eminönü'nden İstanbul Boğazı'na bırakıldı. (DHA)

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İSTANBUL, (DHA) -HALİÇ boyunca yüzdükten sonra Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı.

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