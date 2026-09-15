Melike USLU- Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)- ESENLER Belediyesi ve Esenler Esnaf Odası'nın işbirliğiyle Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, kardeşlik, dayanışma, emeğe saygı ve helal kazanç anlayışına dikkat çekildi. Program kapsamında yılın Ahisi seçilen Abdullah Uğur'a şed kuşandırıldı.

Esenler Belediyesi tarafından, yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ahilik Haftası programı düzenlendi. Davutpaşa Caddesi'nden başlayan Ahi Korteji ile başlayan programda, güzergah üzerindeki esnaflar ziyaret edilerek Ahilik Haftası dolayısıyla iyi dilekler iletildi ve vatandaşlarla selamlaşıldı. Dörtyol Meydanı'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Ahilik kültürünü anlatan tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte Esenler'de Yılın Ahisi seçilen Abdullah Uğur'a, 'Şedsiz kazanç haramdır' felsefesinden hareketle, 'Ahilik Duası' eşliğinde şed kuşandırıldı. Programda ayrıca Yılın Ustası Mustafa Güzel, Yılın Kalfası Asım Esen ve Yılın Çırağı Cemal Emirli oldu. Esnafa ve vatandaşlara 'Ahi Pilavı', 'Ahi Helvası' ve 'Ahi Şerbeti' ikram edildi.

Programa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın yanı sıra Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Şahin, siyasi parti temsilcileri, esnaf odalarının başkan ve temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'AHİLİK KARDEŞLİK ANLAMINA GELİR'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 'Değerli Esenlerli hemşerilerim, bu hafta iki tane önemli kutlama haftamız var. Birincisi, dün 17 milyon öğrencimiz okullarına gittiler. 75 bin okul ve 1 milyon 200 bin öğretmen ve idareci eğitimciler ve 17 milyon öğrenci işbaşı yaptılar, okul başı yaptılar. Üniversiteler de dünden bu yana peyderpey açılıyor. Bu ay sonuna kadar 208 üniversitemiz de açılmış olacak. Yaz bitti. Hava da zaten bugün kendini gösteriyor. Ve artık okul, eğitim, çalışma hızlanıyor. Kimileri sılayırahim yaptı memleketlerine gitti, kimisi tarımsal faaliyetlerde memleketinde bulundu, kimisi tatile gitti. Geri dönüş tamamlandı ve bu hafta bir de önemli bir kutlamamız var Ahilik Haftası. Bu yıl 39'uncusu kutluyoruz. Ahilik kelime itibariyle kardeşlik anlamına gelir. Ama anlam ifadesiyle ekonomiye can katan, ekonominin omurgası, dinamosunu oluşturan esnaf ve sanatkârlarımızın, tacirlerimizin bütünleşik ismini ifade eder. Ahiler yani kardeşler, esnaflar, tacirler, sanatkârlar gerçekten üretimleriyle hem ekonomiye katkı yaparlar, hem de vergi öderler, hem de insanlarımıza istihdam kazandırırlar ve onların da evlerinin geçiminde ve kendi evlerinin geçiminde bu faaliyetleriyle çok önemli bir rol oynarlar' dedi.

'TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 263 BİN ESNAF VE SANATKARIMIZ VAR'

Bakan Bolat, 'Biz bin yıldır Allah'a çok şükür bu cennet vatanda hep birlikte kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya muvaffak olduk. Daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın yardım ve inayetiyle Allah bizlere bu güzel yılları ve günleri nasip etti. İnşallah kıyamete kadar da bu aziz coğrafyada Türk milleti olarak tüm kardeşlerimizle beraber kıyamete kadar bu toprakları savunmak ve bu topraklarda yaşamak nasip olacaktır diyorum. Türkiye'de 2 milyon 263 bin esnaf ve sanatkârımız var. İlk sayımın yapıldığı 2005 yılında bu rakam 1 milyon 300 bindi. Üstüne yaklaşık 1 milyon daha ilave oldu. Bu tabii ekonominin büyümesiyle alakalı olan bir şey. Eğer bir ülkede yatırım olmazsa, üretim olmazsa, ticaret yavaşlarsa, gerilerse o zaman ekonomik faaliyetler geriye gidiyor ve ülke küçülüyor demektir. Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki efsane çalışmaları ve hizmetleriyle halkımızın gönlünde, kalbinde gerçekten çok güzel bir yer edindi ve merkezi hükümet döneminde de yaklaşık 23-24 senedir Türkiye'nin yönetiminde istikrarlı bir siyasi yönetim, siyasi istikrar, reformlar ve ekonomideki büyük açılımlar, kamu hizmetlerindeki olağanüstü yeni modern hizmetler, eğitimden sağlığa, çevreden kültüre, sanata, spora, tarımdan sanayiye, hizmetlerden ulaştırmaya, güçlü ordudan güçlü savunma sanayine her alanda ve enerji üretimini dört katında çıkarmaya kadar çok büyük bir başarının mimarı oldu hükümetleriyle, bakanlarıyla, teşkilatlarıyla' diye konuştu.

'MİLLİ GELİRİ 238 MİLYAR DOLARDAN 1.7 TRİLYON DOLARA YÜKSELTTİK'

Bakan Bolat, 'Allah bin kere razı olsun aziz ve necip milletimiz de 23-24 yıldır bu istikrarlı gelişmenin güçlenmenin devamı için dualarıyla, oylarıyla destek verdiler. Biz de milli geliri 23 yılda 238 milyar dolardan 1.7 trilyon dolara bu sene yarısı itibariyle yükseltmeyi, kişi başına milli geliri 3.600 dolardan 18.500 dolara yükseltmeyi, mal ihracatını 36 milyar dolardan 280 milyar dolara yükseltmeyi ve Türkiye'yi sanayide, hizmetlerde hemen hemen her sektörde dünyanın ilk beşi, ilk on ülkesi haline getirmeyi Allah'ın yardımıyla milletimizin destek ve duasıyla hep beraber başardık. Dünyanın 21. büyük ekonomisi iken dünyanın 16. büyük ekonomisi konumuna getirdik. Esnaflarımız için de 5 bin lira olan finansman desteğini, o zamanki 5 bin lira 2002'de 3 bin 300 dolar yapıyordu. 15 gün önce bir buçuk milyon liraya çıkarttık işletme desteğini, finansman desteğini. Bir buçuk milyon lira aşağı yukarı 32-33 bin dolar yapıyor. İş yeri kurma, makine demirbaş alma, ticari aracını değiştirme noktasındaki finansman destekleri de yine iki hafta önce 3,5 milyon liraya yükseltildi. O da aşağı yukarı 65 bin-70 bin dolara mukabil oluyor. Bizden önceki dönemde devlet hazine sübvansiyonu olarak kredinin sadece yüzde 20'sini sübvanse ediyordu' ifadelerini kullandı.

'23 YILDA 853 MİLYAR LİRA ESNAFLARIMIZA FİNANSMAN DESTEĞİ KOLAYLIĞI SAĞLADIK'

Bakan Bolat, 'Biz 23 yıldır bu kredi maliyetinin yüzde 50'sini devletimiz sübvanse ediyor. Ve 480 milyar lirası son üç yılda olmak üzere 23 yılda 853 milyar lira esnaflarımıza finansman desteği kolaylığı sağlamışız. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olarak. İşte burada esnafların hepsi yan yana oturmuşlar. Halil İbrahim Bey, Halil İbrahim Balcı Bey TESK Başkan Vekili, İstanbul Başkanı. Şükrü Şahin Bey, Esenler Esnaf Birliği Başkanı. Erdoğan Çetin Bey, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı. Doğru mu değil mi değerli kardeşlerim? Bütün bunlar Allah'a şükür yapılıyor. Ve vergi borcu ya da sigorta prim borcu nedeniyle bu destekten faydalanamayan esnaflar için de Cumhurbaşkanımızın kararıyla bir hafta önce yeni bir düzenleme getirildi. Onların da bu destekten faydalanmaları mümkün hale getirildi. Ve maliyeti yüzde 20 değerli arkadaşlar, esnaf, işletme ve yatırım kredilerinin piyasadaki maliyetlerin yarısı nispetinde. Böylesine esnaflarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Ekonomiyi büyüttüğün zaman zaten ticaret büyüyor, istihdam büyüyor. 20,5 milyon istihdam sayısıyla 2002 sonunda devraldık. 32 milyon 360 bin istihdama taşıdık. Ve bu anlamda baktığımızda Türkiye'de 7 milyon araç varken şu anda 35 milyon araç var. Ev sahibi olan insanlarımızın sayısı olarak da yılda 1 milyon 400 bin konut satılıyor, 1 milyon 300 bin geçen sene araç satılıyor. Bunları şunun için söylüyorum. Bir yerde siyasi istikrar varsa, öngörülebilirlik varsa, çalışkan, dürüst, vatanperver, inançlı kadrolar iş başında halka için mücadele ediyorsa, gece gündüz çalışıyorsa Rabbim de bereketini nasip ediyor. Ve bu arada bütün bunlar dikensiz gül bahçesinde yapılmıyor' ifadelerini kullandı.

'ESENLER'DE 68 BİN 500 KONUTUN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI'

Bakan Bolat, 'İşte 42 yıl süren terörle mücadele bitirildi. Terör kaynağı kurutuldu. Güney komşularımızda bölünme, parçalanma, iç savaşlar vardı. Onlara da destek olundu. Orada da huzur ve istikrar sağlandı. Ve bundan sonra kaynaklarımızı inşallah Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi çerçevesinde, terörsüz Türkiye birliği çerçevesinde ekonomik gelişmeye daha fazla ayıracağız. Başka çok acı iki deprem yaşadık üç buçuk yıl önce. 53 bin vatandaşımız şehit oldu ve özellikle de baktığımızda 11 vilayetimiz, dördü çok ağır olmak üzere büyük bir fiziki yıkım yaşadı. Bu bölgeleri de 3 yılda ayağa kaldırdık. 453 bin hak sahibine konutları, işyerleri yapılarak teslim edildi. Yeni şehirler kuruldu. Kentsel dönüşüm diye bir kavram yoktu. 2012'de bunun kanununu çıkardık ve deprem konusunda hassasiyeti büyük olan İstanbul, Marmara başta olmak üzere kentsel dönüşüm faaliyetleri başlatıldı. İstanbul'da şu anda 500 bin kentsel dönüşüme giren konutlar var. Esenler'de değerli başkanımız Tevfik Göksu Bey'in liderliğinde arkadaşlarıyla beraber bugüne kadar 68 bin 500 konutun kentsel dönüşümü tamamlandı. Bu meydan görüyorsunuz. Dört yol meydanı, atış alanı meydanı, üçyüzlü meydanı, havalanı mahallesi, Genç Osman mahallesi. Buralar yepyeni şehirlerin kurulduğu bölgeler haline geldi. Tabii bütün bunlar akşamdan sabaha ya da sabahtan akşama bir üflemekle ya da olmuyor. Planlamalar yapılıyor, kaynak temini yapılıyor, projeler çiziliyor ve daire sahipleri ikna ediliyor, anlaşmalar sağlanıyor, protokoller imzalanıyor, müteahhitlerle daire sahipleri anlaşıyor. Hep birlikte yol alınıyor. Zaman gerekiyor ama görüyorsunuz ki 500 bin konut İstanbul'da depreme dayanıklı bir şekilde kentsel dönüşümde yepyeni yapıldı, yapılmakta' dedi.

'BU AZİZ TOPRAKLARI SAVUNACAĞIZ'

Bakan Bolat, 'Sayın Cumhurbaşkanımız geçen pazartesi kabine toplantısından sonra açıkladı. Kentsel dönüşümle ilgili devletin desteği bir yıl daha uzatıldı. Biliyorsunuz 1 milyon 850 bin lira hükümetimiz kentsel dönüşüme daire başına destek oluyor. Yani kolay değil. Kimse kimseye kolay kolay öyle 1 milyon 850 bin lira kentsel dönüşüm için bir kaynak bulmak da kolay değil. Ama hükümetimiz vatandaşlarımız sağlam depreme dayanıklı, yenilenmiş, modern barınaklarda, konutlarda otursunlar diye kentsel dönüşüme ısrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin her tarafında bu yenilenmeler yaşanıyor. Değerli Esenlerli hemşerilerim, Ahilik haftasında gerek ahiler, esnaflar, sanatkârlar için gerekse Türkiye'miz için çeşitli alanlarda yaptıklarımızı sizlerle paylaştım. Biz de hem bu bölgenin evladı olarak hem de bir esnaf sanatkar çocuğu olarak ahilerle, esnaflarla, çiftçilerle, emeklilerle, işçilerle, emekçilerle, memurlarımızla, vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle bu cennet vatanın bir ferdi olmaktan gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Ve küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda, öğrenim görürken de soğuk demircilik, belamin tabak imalatı ve pazarda satışı, Anadolu yollarında satışı, köftecilik gibi çeşitli branşlardan geçtik ve şimdi de ülkemize, hükümetimizin bir mensubu olarak hizmet ediyoruz. Rabbim ömür verdikçe Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için daha çok eserler, hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki insanımızın yüzü gülsün, daha esenlik içinde, daha huzur içinde, daha müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürsünler. Elhamdülillah Müslüman bir ülkenin vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bu aziz toprakları savunacağız. Dünyanın hali ortada. Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda sıcak savaşlar var, yıkımlar var, acılar, can kayıpları var. Ama bizim ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bir vatandaşımızın tırnağına zarar gelmeden toprağımızın bir santimetrekaresine zarar gelmeden bu krizleri yönetmeyi bugüne kadar başardık. İnşallah bundan sonra da hep birlikte başaracağız' ifadelerini kullandı.

'ESNAFLIK KÜLTÜRÜMÜZÜN EN TEMEL SLOGANI, ÖNCE İYİ İNSAN, SONRA İYİ ESNAF OLMAKTIR'

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, 'Ahilik, bir nevi ticari organizasyonun içine maneviyatın ve ruhun katıldığı anlamlı bir buluşmadır. Ahilik dediğinizde, kavram olarak her ne kadar Arapça olsa da her birimizin yüreğinde ve ağzından çıkan her ifadede, yürekten gelen bir ses olan kardeşliği ifade ettiği için aslında kardeşlik haftasıdır. Aslında her birimiz, esnafımızın temel sembolü olarak yıllarca anılan, kutlanan ve her birimize yeni bir hatırlatma yapan Ahilik Haftası'nda iki şeyi tekrarlarız: Önce iyi insan, sonra iyi esnaf. Bize öğretilen ahilik geleneğindeki esnaflık kültürümüzün en temel sloganı, önce iyi insan, sonra iyi esnaf olmaktır. Ben tabelayı okurken arkamda kendi kendime şu soruyu sordum: 'Niye Esnaf Haftası dememişler? Niye Tüccarlar Haftası dememişler? Niye Tacirler Haftası dememişler de Ahilik Haftası demişler?' Aslında her birimizin sorması gereken soru bu. Çünkü bizim medeniyet anlayışımızda Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi, 'Alanda satana dikkat et, satanda alana dikkat et, kârında kalana dikkat et.' Şimdi bakın, estetiğe, naifliğe. Öylesine büyük bir felsefi öğreti var ki bu felsefi öğretide yatan şey adam olmak, insan olmaktır' dedi.