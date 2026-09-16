Mert ORDU/ İSTANBUL,(DHA)- BEYKOZ'da bir eve silahla ateş açtıktan sonra kaçan motosikletli 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olay yerine geldikleri motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Örnekköy Mahallesi'nde bulunan bir eve silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştıklarını belirlendi. Kimlikleri tespit edilen B.T. (20) ve C.D. (18) aynı mahallede yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları plakasız motosiklet olay yerine yakın bir noktada bulundu. Yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden C.D'nin 2 farklı suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)