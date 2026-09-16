Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekipleri ile şüphelinin kovalamaca anları yer aldı. Öte yandan görüntülerde, ekiplerden kaçan S.A.'nın sokaktan caddeye çıkan otomobile son anda çarpmaktan kurtulduğu görüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Gözaltına alınan şüpheli S.A.'nın 59 suç kaydı ve 'Hırsızlık' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

59 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay, saat 11.10 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Denetim gerçekleştiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' iharına uymayan sürücü S.A.(30) aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Avcılar Amasyalılar Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Takip sonucu Avcılar'da yakalanan şüphelinin 59 suç kaydı olduğu belirlenirken, kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.