Melike USLU- Ataberk KURT/ İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Meclisi Üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt, AK Parti'ye katıldı. Yeni üyelere AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı'nda rozetleri takılırken CHP'nin meclis üyesi sayısı 25'ten 22'ye düştü, Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı ise 20'den 23'e yükseldi ve çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından 'Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı' düzenlendi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak, ilçe teşkilatı, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, mahalle teşkilatları ve yeni üyeler katıldı.

CHP'Lİ 3 ÜYE AK PARTİ'YE KATILDI

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Meclisi Üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt, AK Parti'ye katıldı. Programda CHP'den AK Parti'ye katılan üyeler Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e rozetleri takılarak tebrik edildi. CHP'li 3 üyenin AK Parti'ye katılmasıyla CHP'nin Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı ise 20'den 23'e yükseldi. Yeni dağılımla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk el değiştirdi ve Cumhur İttifakı'na geçti.

'TÜRKİYE YÜZYILI, 86 MİLYONUN ORTAK HEDEFİDİR'

Programda konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 'Bugün Bahçelievler'de gerçekleştirmiş olduğumuz bu katılımı, büyük fotoğraf içerisinde değerlendiriyorum. Türkiye yeni bir dönemin eşiğindeyken, siyasetimizin de daha fazla kucaklaşmaya, daha fazla diyaloğa ve daha geniş bir ortak zemine ihtiyacı var. Dolayısıyla mesele Türkiye olunca, mesele milletimizin geleceği olunca, mesele çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağımız olunca, mesele bizim ortak faydamız, Türkiye olunca; aramıza katılan yeni arkadaşların da inşallah bunu bu şekilde değerlendirerek hareket edeceklerine inanıyorum, aramıza hoş geldiniz diyorum. Burada AK Parti'ye katılan arkadaşlarımız vesilesiyle tüm Türkiye'ye de seslenmek istiyorum. Bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyüme siyasetidir. Bizim siyasetimiz, Türkiye'nin ortak geleceğini inşa etme siyasetidir. Türkiye Yüzyılı yalnızca AK Partililerin değil, bütün Türkiye'nin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, 86 milyonun ortak hedefidir' dedi.

'24 YILA SIĞDIRDIĞIMIZ BİR BAŞARI HİKAYESİ VAR'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Başardığımız çok iş var. 80 yıllık Türkiye tarihinde yapılan hizmetlerin katbekatını sadece 24 yıla sığdıran bir başarı hikayesinin burada anlatılacak çok sayfası olabilir. Ama biz, olağanüstü derecede güzel bir programda vaktimizi ve sabrımızı fazla sınamak istemiyoruz. Biz de bu hizmetleri inşallah daha da artıracağız. Bakın, sadece son 7 yılda, 2019'dan bu tarafa İstanbul'a 85,2 kilometre metro kazandırmışız. Sadece 7 yılda. 2004 yılında İstanbul'daki toplam raylı sistem uzunluğu kaç kilometreydi, biliyor musunuz? 7 yılda yaptığımızın yarısı; 44 kilometre. Karayollarında aynı tablo. Okullarda aynı tablo. Kültür merkezlerinde aynı tablo. Gençlik merkezlerinde aynı tablo. Barajların durumu çok daha farklı. Otoyollardan bahsedecek olursak, 7 bin kilometreden 30 bin kilometreyi aşan bir noktaya geldik. Yarım kalan işler. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, gayretiyle, çabasıyla 'olmaz' denilen şeyi başardık. İnşallah bundan sonra çok daha ötesini hep birlikte başaracağız. Olağanüstü hizmetleri, okulları, metroları, hastaneleri dahil. Avrupa'nın, hatta belki de dünyanın en büyük fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesini Bahçelievler'de geçen sene, yağmur altında, olağanüstü bir kalabalıkla açmıştık' diye konuştu.

'HERKESE KAPIMIZI AÇACAĞIZ'

Özdemir, 'Terörsüz Türkiye ülkemizdeki en büyük problemlerden biri olan, hepimizin gençliğimizde, çocukluğumuzda yaşadığımız; bir yakınımız askere gittiğinde 'Acaba nereye gider?' dediğimiz, bir annenin telefonu çaldığında 'Acaba evladıma bir şey oldu mu?' diye korktuğu dönemlerden, hamdolsun ülke sınırlarımızda en ufak bir terör tehdidi kalmayan bir noktaya geldik. Ülkemizin ötesinde, bakın Suriye'de şu anda artık tam anlamıyla birlik ve bütünlüğü sağlayan en önemli etkenlerin başında kim var? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Bu yürüyüş hız kesmeden devam edecek. Biz göreve geldiğimiz zaman, kongremizde kuruluştan bu tarafa tüm ilçe başkanlarımızı aldık. Tüm belediye başkanlarımızı aldık. Önce partimizde birlik ve beraberlik dedik. Hamdolsun, belediye başkanımız kucağını açtı, ilçe başkanımız kucağını açtı. AK Parti'de birlik ve beraberliği Bahçelievler'de en güzel şekilde tesis ettik. Sonrasında da şunu söyledik: Hakan Başkan da hamdolsun bunu başardı. Bu kardeşiniz de belediye başkan adaylığında bunu başaran AK Parti belediye başkan adaylarından bir tanesiyim. Bizler, AK Parti'de olmayan; Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili, DEM Partili seçmenlerin de gönlüne girip oylarını almayı hamdolsun başarmıştık ve şunu söylemiştik; 'Hiç kimseye buralara gidilmez demeyeceğiz. Hiçbir kimseye mesafeli durmayacağız. Herkesle yakın olacağız. Herkese kapımızı açacağız. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, hangi mezhepten olursa olsun herkesin kardeşimiz olduğunu, can yoldaşımız olduğunu hissettireceğiz ve bu yolculukta AK Partili olmayan kardeşlerimizi de sürece dahil edeceğiz' demiştik. İşte bu akşam üç kıymetli meclis üyemiz, bu anlayışla belediye başkanımızın gerçekten önemli buradaki duruşuyla, ilçe başkanımızın vermiş olduğu pozitif anlayışla AK Partimize dahil oldular. Kendilerine, partimize ve Bahçelievler ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

'AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, 'Yeni katılan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ailemize hoş geldiniz diyorum. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlarımız CHP'deydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize geliyorlar. Biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir ayrım var. Yeni Parti var. O bana 'Arlanmaz' diyen Özgür Özel. Grup toplantısında, geçen mecliste de söyledim. Allah o kadar büyük ki ona, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'Arın da gel' diyor. Bakın, yeni partinin düştüğü duruma. Görüyor musunuz? Düştüğü duruma bakın. O yüzden biz kimseyi kınamıyoruz ama iftira atılmaz. Verdik mahkemeye. Özgür Özel'i mahkemeye verdik, 'İspatla' diye. Belgelerimizi sunduk. Genel olarak grup toplantısında yaptıklarının hesabını biz sormuyoruz.' dedi.

'KAPIMIZ AÇIK, KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ'

Dr. Bahadır, 'Biz arkadaşlarımıza, CHP'deki arkadaşlarımıza teklif ettik. Sayın Başkanım, Sayın Vekilim ve ilçe başkanımızla beraber teklif ettik. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Ben teşekkür ediyorum. Onlar için zor olabilir. Orada meclisteydiler, orada hizmet ettiler. Ama şunu bilin; Buradaki arkadaşlarımızın, inanın ki, sizlere kalpleri sonuna kadar açık. Başta ben olmak üzere, ilçe başkanım ve diğer arkadaşlarımız, hepsi sizin hakkınızı savunacağız. Çünkü eleştirebilirler. İşte Yeni Parti'ye gider, daha çok eleştirecekler. 'Neden ayrıldınız?' diyecekler. Ama burada bir gerçek var, bir amaç var. Bizim AK Parti'nin bir gizli ajandası yok. Türkiye'ye hizmet etmek sevdası var. Onu yapacak olan CHP'deki arkadaşımız da gelecek, Yeniden Refah'taki de, DSP'deki de, başka partide olan da gelecek. Cumhurbaşkanımız söylüyor: Kapımız açık, kimseyi dışlamıyoruz. Giden varsa gider ama gelenlere kapımız sonuna kadar açık. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık' diye konuştu.

Dr. Bahadır, belediye meclisinde aritmetiğin Cumhur İttifakı lehine değiştiğini belirterek, 'Biliyorsunuz, Türkiye'de üç-beş tane vardı; mecliste muhalefette olup belediye başkanlığını alan. Bunlardan birisi de bizdik. Ama hamdolsun, onların sayesinde 25'e 20 olan aritmetik, 23 Cumhur İttifakı, 22 CHP, Yeni Parti olacak. Bunlar da dağılacak zaten, onlar da ayrılacak. Hem Özgür Özel'i savunuyor hem Kılıçdaroğlu'nu savunuyor. Biz AK Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında içten, samimi bir partiyiz. Allah için vatandaşımıza yardımcı olmak için uğraşıyoruz' ifadelerini kullandı.