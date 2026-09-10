Türkiye - Almanya: 1-3

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Mert, Adis, Berkay (L) (Kaan, Ahmet Samet, Abdulsamet, Hilmi)

ALMANYA: Tille, Reichert, Brehme, Röhrs, Brand, Krick, Schoott (L) (Peter, Zimmermann, Mohwinkel)

SETLER: 25-23, 22-25, 21-25, 19-25

SÜRE: 120 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da izledi.

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Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA