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Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AJB 713 plakalı otomobil, 34 YH 627 plakalı otomobil ile 71 AAZ 877 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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