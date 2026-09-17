Esra GÜNTEPE - Mehmet ALA/İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik Boğaz turu düzenlendi. Yaklaşık 200 ailenin katıldığı etkinlikte, katılımcılar Yenikapı'dan tekneyle İstanbul Boğazı'nı gezdi. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler müzik ve folklor eşliğinde eğlenirken, aileleri de boğaz manzarasında keyifli vakit geçirdi.

Bahçelievler Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Boğaz turu gerçekleştirdi. Belediyenin özel araçlarıyla evlerinden alınarak Yenikapı'ya getirilen aileler, buradan tekneyle Boğaz turuna çıktı. Etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Bahadır, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekerek, yaklaşık bir aydır haftada bir gün Yenikapı'dan hareket eden teknelerle Boğaz turu düzenlediklerini söyledi.

'ONLARI DENİZLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 'Bugün farklı bir gezimiz ve eğlencemiz var. Özel gereksinimli arkadaşlarımızla beraberiz. Yaklaşık bir aydır haftada bir kere Yenikapı'dan gemiyle çıkıyoruz. Hep beraber Boğaz'ı dolaşıyoruz. Bunun farklı olmasının nedeni, özel gereksinimli arkadaşlarımızın sokağa çıkmalarının zor olduğu bir zamanda onları denizle buluşturmak, Boğaz'da gezdirmek ve hava almalarını sağlamak. Bundan çok keyif alıyorum' dedi.

Özel gereksinimli bireylerin ailelerinin de çeşitli zorluklar yaşadığını belirten Bahadır, 'Bazı aileler, anneler ve babalar özellikle kuaföre gitmek, pazara gitmek için çocuklarını bırakacak yer bulamıyor. Yine biz orada devreye giriyoruz, Bahçelievler Belediyesi olarak onları misafir ediyoruz. Bugün de böyle bir hizmetimiz var' diye konuştu.

Bahadır, belediye olarak yalnızca gezi düzenlemediklerini, özel gereksinimli bireylere yönelik farklı alanlarda çalışmalar yaptıklarını belirterek, 'Spor yaptırıyoruz, sanat yaptırıyoruz. Dansımız, ritmimiz, folklorumuz var. Bir psikolog arkadaşımız geliyor, drama yapıyorlar. Drama sergiledik, tiyatro da sergiledik. Ayrıca spor hizmeti yapıyoruz. Yaklaşık 10 branşta, atla terapi ve yüzme de dahil olmak üzere, bocce ve masa tenisi gibi branşlarda onların engeline göre etkinlikler yapmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bahadır, 'Onları birazcık mutlu edebilirsek, birazcık yüzlerini güldürebilirsek dünyada en mutlu kişi ben oluyorum. Bir belediye başkanı ne ister? Komşularının arasında avantajlı, dezavantajlı herkese hizmet etmek ve hepsinin yüzünü güldürmek ister. Asıl amacım vatandaşlarımın, komşularımın, Bahçelievler'de yüzünü güldürmek' dedi.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Etkinliğe özel gereksinimli kızıyla katılan Dilek Özdal ise 'Çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Özel gereksinimi olan bireyler için başkanımız sağ olsun her zaman yanımızda. Biz de çocuklarımız mutlu olunca mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, aile olarak yükümüzü biraz azalttığı için teşekkür ediyoruz başkanımıza. Kızımız liseyi bitirdi. Şimdi böyle etkinliklerle özel gereksinimli arkadaşlarıyla bir arada olmaya çalışıyoruz. Çok memnunuz' diye konuştu.

Özlem Şimşar da etkinlik nedeniyle Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür ederek, 'Böyle bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Çocuklarımızın arkasındayız. Boğaz turu normal insanlara da çok iyi gelen bir hava. Bizim çocuklarımıza daha da iyi geldi. Bunu yaz aylarında da yaptık. Şimdi sonbahar havasında, hava çok iyi. Çocuklarımız burada çok güzel eğleniyor' ifadelerini kullandı.