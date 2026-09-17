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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak araç geçişlerini kontrollü sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından araç çekiciyle kaldırıldı. Trafiğe kapatılan şerit yeniden ulaşıma açıldı.(DHA)

Yangın, saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde hafif ticari araçta çıktı. Seyir halindeki 34 UH 9061 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

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