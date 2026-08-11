Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacı kesme meselesi sebebiyle çıkan tartışmada Mustafa Çam (43), amcası İbrahim Çam'ı (73) tabancayla başından vurarak öldürdü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fransa'da yaşayan ve birkaç gün önce kente gelen Mustafa Çam, balkonda oturduğu sırada evinin yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Çam, amcası İbrahim Çam'ı ruhsatsız tabancayla başından ve koltuk altından vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarafların aynı binada oturduğu ve daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu iddia edildi. (DHA)