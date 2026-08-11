Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde kırtasiyeci B.D.'nin (43) iş yerinde darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 8 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. A.D. isimli kadın ile kırtasiye dükkanının sahibi B.D. arasında fotokopi çekimine ilişkin tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.D. kırtasiyeden çıkıp gitti. Bir süre sonra kırtasiyeye 6 kişi geldi. Bu sırada şüpheliler ile kasadaki B.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 6 şüpheli, B.D.'yi darbedip, kaçtı. Darp raporu alan B.D., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. A.D.'nin kırtasiyede B.D. ile tartıştığı ve sonrasında iş yerinden ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.D., P.K. (17), Y.Y.A. (18), K.Ç. (18) ve M.T.O.'yu (23) gözaltına aldı. A.D., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. P.K.'nin ise ailesine teslim edildiği ve daha sonra ifadesine başvurulmak üzere adliyeye çağırılacağı bildirildi.

Bugün ise Y.Y.A., K.Ç. ve M.T.O., emniyetteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)