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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Fuhuş', 'Müstehcenlik' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Satın Almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyonları protesto etmek amacıyla İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)

Gülseren KARAPINAR-Uğurcan TANMAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL merkezli 12 ilde gerçekleştirilen 'Ailem Güvende' operasyonlarında gözaltına alınanlar için adliye önüne gelen grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Burada gözaltına alınan 22 şüpheli, sağlık kontrolünden getirildi.

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