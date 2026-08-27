Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR'un yeni transferi Oskar Ohlenschlaeger, 'Ben 'yeni Holse' değilim. Ben kendi adımı daha büyük bir marka haline getirmek ve kendi hikayemi yazmak istiyorum' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni transferi Oskar Ohlenschlaeger, kulübe dair ilk izlenimlerini, kariyer hedeflerini, sahadaki oyun anlayışını ve taraftarlara yönelik düşüncelerini anlattı. Samsunspor'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ohlenschlaeger, yeni takımındaki hedeflerinin yanı sıra kendisiyle Carlo Holse arasında yapılan benzetmelere de değindi. Samsunspor'un hedefleriyle kendi kariyer planının örtüştüğünü belirten Ohlenschlaeger, 'Öncelikle ben 'yeni Holse' değilim. Biz iki farklı oyuncuyuz. Ben kendi adımı daha büyük bir marka haline getirmek ve kendi hikayemi yazmak istiyorum' diye konuştu.

'FARKLI ÜLKELERDE FUTBOL OYNAMAK MEYDAN OKUMAKTIR'

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Ohlenschlaeger, Samsunspor'da gördüğü sıcak karşılamanın kendisi üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını söyledi. Ohlenschlaeger, 'Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim ancak ilk izlenimlerim çok olumlu. Başta başkanımız olmak üzere tüm kulüp çalışanları bizi çok sıcak karşıladı ve kendimizi evimizde hissettirdi. Farklı bir ülkeye taşınıp futbol oynamak her zaman bir meydan okumadır. Ancak futbol dünyasındaki hedeflerime ulaşmak için bu adımı atmam gerekiyordu. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım' dedi.

Ağırlıklı olarak 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yaptığını belirten Ohlenschlaeger, 'Beni daha çok hücumu düşünen bir orta saha oyuncusu olarak göreceksiniz. İkili mücadelelere girmeyi, önde baskı yapmayı ve tempolu koşuları seviyorum. Aynı zamanda gol atarak ve asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın başarısına doğrudan katkı sunmayı hedefliyorum' diye konuştu.

'HAYALLERİ VE HEDEFLERİ OLAN HIRSLI BİR OYUNCUYUM'

Kariyer yolculuğundan da söz eden genç futbolcu, '18-19 yaşlarımda profesyonel futbol dünyasına adım atmak istedim ve Danimarka 1'inci Ligi'ne transfer oldum. Ardından Norveç'in en üst ligine geçiş yaparak orada harika bir 1,5 yıl geçirdim. Şimdi ise bir sonraki meydan okumaya, daha büyük bir ligde ve daha büyük bir sahnede kendimi kanıtlamaya hazırım. Samsunspor'un ligin zirvesini hedefleyen ve Avrupa'da mücadele etmek isteyen iddialı bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de kendimi bu hedeflerin bir parçası olarak görüyorum. Hayalleri ve hedefleri olan hırslı bir oyuncuyum. Bu yüzden buranın benim için doğru adres olduğuna inanıyorum' dedi.

Transfer sürecinde Carlo Holse ile de görüştüğünü aktaran Danimarkalı oyuncu, 'Başkanımız bana, 'Carlo seni arayacak' dedi. Ardından Carlo Holse ile konuşup kulüp hakkında bilgi aldım. Bana sadece güzel şeylerden bahsetti. Taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum. Umarım ben de onun yokluğunu aratmam. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumumuzun ve taraftarlarımızın videolarını izledim. Onların önünde sahaya çıkacak olmak beni heyecanlandırıyor. Benden büyük başarılara imza atmamı bekleyebilirler' diye konuştu. (DHA)