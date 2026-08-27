Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Şehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle kaldırılan Harun Çelik'in (7) vücudunda tespit edilen 20 santimetrelik tümör, kemoterapi ile küçültüldükten sonra operasyonla alındı. Kitle tamamen temizlenirken, küçük Harun, 'Eskiden karnım ağrıyordu, kusuyordum. Şimdi iyiyim' dedi.

Samsun'da karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle 12 Mayıs'ta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Harun Çelik'in vücudunda, 20 santimetreden büyük kitle tespit edildi. Biyopsi sonucunda kitlenin, Wilms tümörü olduğu anlaşıldı. Hastaya 6 kür kemoterapi uygulandı. Kemoterapi sonrası tümör küçültüldü ve hasta ameliyat alındı. Başarılı geçen operasyonla tümör tamamen temizlendi. Hastanın radyoterapi sürecinin ardından haftalık kemoterapi alacağı bildirildi.

KEMOTERAPİ SONRASI KİTLE KÜÇÜLDÜ

Samsun Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Zuhal Keskin, 'Hastamız, karın ağrısı ve karında şişlik şikayetiyle geldi. Karnında kitle tespit edildi. Ameliyat olamayacak kadar çok büyük bir kitlesi olduğu için biyopsi alındı. Wilms tümörü (nefroblastom), bir böbrek tümörü tanısı konuldu. Hastaya kemoterapi başladık. Kemoterapisi yaklaşık 6 hafta devam etti. 6 haftadan sonra kontrol değerlendirmelerinde kitlenin çok küçüldüğü görüldü ve hasta cerrahi olmak üzere çocuk cerrahisine devredildi' dedi.

TEDAVİSİ 25 HAFTA SÜRECEK

Prof. Dr. Zuhal Keskin, 'Daha önce Samsun'da çocuk hemotoloji-onkoloji bulunan Sağlık Bakanlığı adına herhangi bir klinik yoktu. Hastane yoktu. Buraya bu hastaneye taşındığımız zaman çocuk hematoloji-onkoloji kliniğini açtık. Ve o vakitten beridir çocukluk çağı kanserlerine tedavi veriyoruz. Sadece tümörler değil, diğer kanser türlerine de tedavi veriyoruz. Tabii bunlar solit tümör deyince ekip işine dönüyor. Biz kemoterapi versek bile sonuçta bunun opera olması gerekiyor belli bir zaman sonra. Bu hastamıza da aynı durum gerçekleşti. Normalde önce kemoterapisini verdik sonra opera oldu. Yaklaşık 20 santimden büyük bir kitlesi vardı. Tedavi ile küçüldü. Yaklaşık 6 santime kadar geldi. 6 kür kemoterapiden sonra opera oldu, operasyonda hiçbir kalıntısı yoktu. Sonra radyoterapi aldı. Şimdi tekrar kemoterapisine devam ediliyor. Yaklaşık 25 hafta daha sürecek tedavisi var. Şu anda hastamız sağlıklı ve bir problemi yok. Sadece kemoterapilerine geliyor. Haftalık olarak alıp, evine gidiyor. Herhangi bir problemi yok' diye konuştu.

4'ÜNCÜ EVRE KANSER TEMİZLENDİ

Tümörlerde erken tanının önemine de değinen Keskin, 'Ama ne olursa olsun tümörün bir çözümü, bir çaresi mutlaka vardır. Bu hastamızda 4'üncü evredeydi, son evredeydi. Akciğere yayılımı da vardı ama şu anda hiçbir şeyi yok, hepsi kayboldu' dedi.

'ŞU ANDA ÇOK İYİ'

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül ise 'Şu anda çok iyi. Ameliyatıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Ama mevcut kötü huylu tümör olduğu için tedavilerine devam edecek. Şu anda ayaktan tedavilere gelip gidiyor. Ama ameliyat ile ilgili herhangi bir sıkıntı kalmadı. Tümör ilk başta 20-30 santim civarındaydı. 6 kür kemoterapi aldı. Daha sonra yaklaşık 10 santime kadar geldikten sonra da mevcut ameliyatını biz gerçekleştirdik' diye konuştu.

'HİÇ UMUDUM YOKTU'

Anne Gülcan Çelik de '12 Mayıs'ta geldik ve acilden giriş yaptık. Ultrason çekince belli oldu. Sonra bu servise gönderdiler ve 12 Mayıs'tan beri buralardayız. Şu anda çok şükür iyi. İlk zamanlarda çok fazla karın ağrısı vardı. Doktorumuz Zuhal Hanım ve ekibi çok ilgilendiler. Anne olarak hiç umudum yoktu ama şu anda çok iyiyiz' dedi. Evine gitmek istediğini belirten Harun Çelik ise 'Eskiden karnım ağrıyordu, kusuyordum. Şimdi iyiyim' diye konuştu. (DHA)