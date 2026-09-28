Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, daha önce sel nedeniyle yolda çökme olan Gülgün Sokak'ta bu kez sağanak sonrası rögar taştı. Binaların giriş ve bodrum katlarını su basarken, vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Başkentte gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta rögarın taşması sonucu bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, bölgede çalışma yaparken, vatandaşlar da ellerindeki kovalar ve çeşitli araçlarla, binalara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Aynı yerde geçen hafta da devam eden altyapı çalışmasında üst kısmı açık bırakılan toprak dolgu malzemesi, sel suları ile kayınca yolda çökme meydana gelmiş ve park halindeki 20 otomobil oluşan çukura düşmüştü.

'ANA KANALIN ÖNÜNÜ KESTİLER'

Gözde Apartmanı'nda yaşayan Ziya Ateşoğlu, 'Dolaplarımızın içinde kışlık sarmalar, menemen, yaprak ve benzeri yiyecekler vardı. Dolaplar, bütün mobilyalar hepsi battı. Asansörümüz çalışmıyor. Asansörümüzün içine su girdiği için oradaki ana kartın yanmış olma ihtimali çok yüksek. Kanal çalışmasından sonra başladı. Bu zamana kadar böyle bir sıkıntımız yoktu. Ne zaman ki bu kanal buraya açıldı, ana kanalın önünü kestiler. Bastığı zaman da evlerimiz sürekli bu şekilde pislik içinde kalıyor' diye konuştu.

Feride Şahin ise 'Dün akşam aşağı inmiştim. Bir baktım ki aşağısı su dolmuş. Binadaki herkesin ziline bastım. Herkes indi. O kadar çok yağmur da yoktu ama aşağıya su doldu. Bir yandan geliyor, bir yandan kovalarla döküyoruz, gitmiyor. Unumuz, yiyeceğimiz, her şeyimiz çöp oldu' ifadelerini kullandı.

Mehmet Özer de saat 02.00 sıralarında su baskını nedeniyle uyandığını belirterek, 'Rögar patlamış. Bizim binayı da su bastı. Sabah saat 04.00'te temizlemeyi bitirdim. Diz kapağına kadar pisliğin içine giriyorsun. Mecburen buraları temizliyorsun. Geçen gün de aynısı oldu, şimdi de aynısı oldu. Ne çözüm var ne de bir şey. Buraya kum, çakıl döküyorlar. Başka hiçbir şey yok' ifadelerini kullandı. (DHA)