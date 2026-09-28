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Aynı kazada hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova'nın cenazesini teslim almaya henüz gelen olmadığı kaydedildi. (DHA)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan TIR'ın devrildiği kazada durakta yaşamını yitiren Rus Arina Dautova'nın cenazesi, ablası ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Dautova'nın ablası, cenazenin alınması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre kendine gelemeyen abla, yakınlarının yardımıyla araca bindirildi. Dautova'nın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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