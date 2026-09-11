Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için gittiği Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kendisinden 'Hizmet bedeli' adı altında 150 TL alınan Furkan Baktemur (28), hukuk mücadelesini kazandı. Baktemur'un şikayeti üzerine açılan davada, görevli Şenay İnci K. (37) ve Cihat K. (38) hakkında, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'Hak mahrumiyeti' cezası verildi.

Esnaf Furkan Baktemur, aracının kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için kent merkezindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gitti. Baktemur, burada yoğunluk olduğunu görünce 19 Mart'ta 100 kilometre mesafedeki Karapınar ilçesinde gitti. Buradaki Esnaf Odası'nda plakasını değiştiren Baktemur, görevliler tarafından 150 TL 'Hizmet bedeli' adı altında istenilen ek ücreti ödedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Baktemur, kendisinden alınan 150 TL ek ücretin yasal olmadığını öğrenince, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili oda hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı, odada görevli olan Şenay İnci K. ve Cihat K. hakkında, 'İştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 11'er aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

5'ER AY HAPİS CEZASI

İddianame, Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma yapılmadan basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme, Cihat K. ve Şenay İnci K.'nin işlediği suçu sabit görerek, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'Hak mahrumiyeti' cezasına çarptırdı.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz, cezayı az bulduklarını belirterek karara itirazda bulunacaklarını belirtti. Cezanın üst sınırdan verilmesi için gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, 'Görevi kötüye kullanma suçları kapsamında her iki görevli hakkında iddianame düzenlenmiş ve bu iddianame Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkememiz tarafından geçen ay içerisinde kabul edilmiştir. Gelen aşamada mahkeme iddianameyi kabul etmekle birlikte dosya üzerinden bir yargılama yürütmüş ve sanıklar ceza almıştır. Biz bu dosya kapsamında verilen karara itiraz edip, davanın duruşmalı bir şekilde yapılmasını isteyeceğiz. Oda'nın 'Hizmet Bedeli' altından birden fazla kişiden ek ücret aldığını ve birden fazla mağdurun olduğunu göz önüne alınarak, mağdurlarında zararının giderilmesini talep edeceğiz. Cezanın üst sınırdan verilmesi, hak mahrumiyeti süresinin artırılması ve görevlilerin yaptıkları eylemin yanlarına kalmaması noktasında emsal olması için uğraşacağız' dedi. (DHA)