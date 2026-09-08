Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da trafikte tartıştığı kişiye sopayla saldırmaya çalışan sürücü yakalandı. Şüpheliye 380 bin TL idari para cezası uygulanıp ehliyetine el konulurken, otomobili ise 60 gün trafikten menedildi.

Olay, Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi'nde meydana geldi. İki sürücü yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücülerden biri otomobilinden aldığı sopayla aşağı inip, karşı tarafa saldırmaya çalıştı. O sırada diğer sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, elindeki sopayla trafikte başka bir otomobil sürücüsüne saldırmaya çalışan kişinin H.D. olduğunu belirledi.

H.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu olayın yaşandığı gece Taşkent ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçu kapsamında, toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı. H.D.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)