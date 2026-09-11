Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde geçen yıl 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde hasar gördüğü belirlenen 5 katlı apartman tahliye edilip, mühürlendi.

Kulu Belediye Başkanlığı'na, Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir sitesinin bir blokunda hasar olduğu şüphesiyle başvuru yapıldı. Belediyenin teknik ekibi, sitedeki bloklardan 10 daireden oluşan 5 katlı apartmanda inceleme yaptı. İskanı 1999 yılında alındığı belirlenen binada ana taşıyıcı kolonlarından birinin tahrip olduğu ve demirlerinin eğildiği belirtildi. Hasarın, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenmesi sonucu oluştuğu değerlendirildi. Apartmandaki 10 daireden 6'sının gurbetçi olduğu için yurt dışında yaşadığı ve boş olduğu tespit edildi. Kalan 4 daire tahliye edildi ve binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Bina duvarına girişlerin yasaklandığına dair yazı asıldı. (DHA)