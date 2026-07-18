Antalya'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

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Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Finike'ye bağlı Akçaalan Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, erken müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

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