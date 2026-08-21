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16 yıl kaldığı cezaevinde liseden mezun olup, 3 üniversite bitirdi/Ek Fotoğraflar
Avrupa Gazete
Editör
21.08.2026 - 12:24
Yayınlanma
21.08.2026 - 12:30
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Kaynak:
DHA
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