Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 37 yıllık kuyum ustası Mehmet Ağdur (48), değerli taşlarla ürettiği yüzükleri sanat eserine dönüştürüyor. Birçok sanatçı ve siyasetçiye özel yüzük tasarlayan Ağdur, eserlerini yurt dışına da ihraç ediyor.

37 yıllık kuyum ustası Mehmet Ağdur, değerli taşlarla ürettiği yüzükleri sanat eserine dönüştürüyor. Tarihi yapıların minyatürlerini yüzüklere işleyen Ağdur'un özellikle Ayasofya ve Mescid-i Aksa motifli eserleri dikkat çekiyor. Bugüne kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Acun Ilıcalı, Hadise ve Athena grubu üyeleri gibi birçok ünlü isme yüzük tasarlayan Ağdur, eserlerini ayrıca sipariş üzerine ABD'den Almanya'ya, Fransa'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkeye ihraç ediyor. Ağdur, yüzüklerini 3 gün ile 3 ay arasında tamamladığını belirterek, bugüne kadar 50'den fazla kalfa yetiştirdiğini ve edindiği bilgi ve tecrübeleri yeni ustalara aktarmak istediğini söyledi.

'2 YIL ÜCRET ALMADAN ÇALIŞTIM'

Ağdur, kuyumculuğa 11 yaşında başladığını belirterek, 'Kahramanmaraş'ta ilkokulu bitirdiğimde maddi durumumuz çok iyi değildi. Ailede birinin çalışması lazımdı. Ben de kardeşlerimin arasındaki en büyüğüydüm. Babam beni sarraf olarak yetişmem için bir ustanın yanına verdi. Sabretmenin ne olduğunu çok iyi bildiğim için de girdiğim iş yerinde askere gidene kadar çalıştım. Dönüşümde de farklı ustalardan mesleğime dair çok şey öğrenmem gerektiğini fark ettim. Sonra Kahramanmaraş'tan çıktım. Mesleğimizin zirvesindeki ustalarımızı araştırdım. İstanbul'dan başladım, sonra Türkiye ve dünyanın en sayılı ustalarının Antalya'da çalıştığını öğrendim. Ben bu ustalara ulaştım ve yanlarında ücret almadan 2 yıl kadar çalıştım. Niyetim zirveye ulaşmaktı. Büyük altın fabrikalarında da 2-3 yıl kadar çalıştım ve farklı şeyler öğrendim' diye konuştu.

'SİPARİŞ ÜZERİNE YURT DIŞINA GÖNDERİYORUM'

12 yıl önce Ankara'ya geldiğini ve burada kurduğu atölyelerde kendi öğrencilerini yetiştirdiğini belirten Ağdur, 'Ankara'da geldikten sonra 2'nci yılımda 6 atölye kurdum. 6'ncı yılımda, 6 tona yakın yüzük çıkartıldı bu atölyelerde. Bir yüzük 6 ayda da çıkabilir, 3 günde de çıkabilir. Müşterilerime her zaman 'Bizim meslek asla sıkıştırmaya gelmez' diye söylüyorum. Bu meslekte sabır gerekiyor; psikolojik ve ruhsal durumunun dört dörtlük olması lazım. Pırlanta ve elmas gibi değerli ve yarı değerli taşlarla çalışıyorum. Bütün taşların işlenebilirlik durumlarını bilirim. Bir yüzüğü yapmadan önce nasıl yapacağımı dizayn edip, ondan sonra burada tezgaha dökerim. Tasarımlarını yapıp, belirttiğim süre sonunda müşteriye teslim ederim. Damla kehribar, sitrin, opal, safir ve akik taşlarından tasarım yapıyorum. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerine sipariş üzerine gönderiyorum. Tasarladığım yüzüğün fiyatı 50 bin TL'yken bunu 2'nci ve 3'üncü kez yaptığımız zaman o rakamlar 10 bin, 15 bin TL'ye kadar düşüyor' ifadelerini kullandı.

'SANATÇI VE SİYASETÇİLERE YÜZÜK TASARLADIM'

Tasarladığı yüzüklerin sanatçı ve siyasetçiler tarafından kullanıldığını belirten Ağdur, 'Daha önce rahmetli Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur Hanımefendi'ye yüzük yaptım. Menajerleri ve program yapımcıları aracılığı ile Acun Ilıcalı ve Hadise'ye, yaptıkları programlarda kullanılmak üzere yüzükler yaptım. Bakan, milletvekili, siyasilerimiz, il emniyet müdürlerimiz ve burada yapılıp da yurt dışındaki bakanlara verilmek üzere hediyeler yaptım. Kendisine hediye edilmek üzere MHP Lideri Sayın Bahçeli'ye de yüzük yaptım. Birçok meslek gurubundan dostlarımıza da çeşitli tasarımlı yüzükler yaptım' dedi.

'10 KEZ DÜNYAYA GELSEM YİNE BU MESLEĞİ SEÇERİM'

Mesleğini hayatının sonuna kadar sürdürmek istediğini belirten Ağdur, '10 kez daha dünyaya gelsem yine 10 kez bu mesleği yapmak isterim. Çünkü şunu fark ettim; çevremdeki insanlara baktığımda; milletvekilleri, sanatçılar, iş insanları herkes sanatıma gıptayla bakıyor. Herkes 'Keşke senin yaptığın bu işi yapabilsem' diyor. Bunlar denildiği zaman mesleğim benim gözümde bir kez daha zirve yapıyor' diye konuştu. (DHA)